На Ямале ужесточат отбор ЧОП для охраны школ

На Ямале разработали критерии оказания услуг и требований к частным охранным организациям. Об этом сегодня, 27 апреля, руководитель аппарата антитеррористической комиссии в ЯНАО Ринат Садретдинов сообщил журналистам.

Сейчас ЧОП для охраны образовательных объектов отбираются по общим правилам через систему торгов, поэтому ключевым критерием становится стоимость оказания услуг. Однако практика показывает, что все эти требования предусмотренные контрактом зачастую не исполняются. Так, в начале 2018 года выявили шесть нарушений в одном из образовательных учреждений. Оказалось, что школьников охраняли неквалифицированные работники. Сейчас материалы проверки направили в суд, решается вопрос о расторжении контракта.

По словам Рината Садретдинова, частные охранные предприятия обязаны иметь лицензию на осуществление деятельности, разрешение на хранение и использование служебного оружия, а также должны работать квалифицированные работники.

Участники рассмотрели вопросы реализации федерального закона о безопасности ТЭК. Так, в первом квартале этого года в перечень объектов, подлежащих категорированию, включены сведения о 314 зданиях ТЭК, среди них — 6 объектов «Ямал СПГ». Их работу по категорированию и паспортизации запланировали во второй декаде мая.

На заседании комиссии также рассмотрели вопросы обеспечения безопасности объектов потенциальных террористических угроз, безопасности мест отдыха детей в летний период и майские праздники.