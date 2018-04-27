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В правительстве РК ответят на накопившиеся вопросы по тарифам на ЖКУ
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В правительстве РК ответят на накопившиеся вопросы по тарифам на ЖКУ 

Карельские вести 1 час назад
Горячая линия пройдет в госкомитете по ценам и тарифам.
3 мая руководители и специалисты Госкомитета республики по ценам и тарифам проведут для населения Карелии очередную «горячую линию», сообщает официальный портал власти Карелии.
Обещано, что специалисты «поделятся компетентными знаниями в области цен и тарифов на услуги, в том числе коммунальные».
Всех граждан, желающих задать свои вопросы работникам Госкомитета, просят звонить по телефону: (814 2) 57-62-38 с 17.00 до 18.00.
По материалам: ptzgovorit.ru
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