В правительстве РК ответят на накопившиеся вопросы по тарифам на ЖКУ

Горячая линия пройдет в госкомитете по ценам и тарифам.

3 мая руководители и специалисты Госкомитета республики по ценам и тарифам проведут для населения Карелии очередную «горячую линию», сообщает официальный портал власти Карелии.

Обещано, что специалисты «поделятся компетентными знаниями в области цен и тарифов на услуги, в том числе коммунальные».

Всех граждан, желающих задать свои вопросы работникам Госкомитета, просят звонить по телефону: (814 2) 57-62-38 с 17.00 до 18.00.