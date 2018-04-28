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С обновленной чашей: в Струковском саду протестировали фонтан «Мальчик и девочка»
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С обновленной чашей: в Струковском саду протестировали фонтан «Мальчик и девочка» 

63.ru 58 минут назад
Фото: 63.ru
В Самаре завершают реконструкцию Струковского сада. В субботу, 28 апреля, в нем протестировали фонтан «Мальчик и девочка». Об этом рассказали в МАУ «Парки Самары».
После ремонта арт-объект украсили разноцветной плиткой. Внутри фонтана чашу выложили цветной плиткой.
— Сегодня состоялся тестовый запуск фонтана у входа в Струковский сад, — рассказал представитель МАУ «Парки Самары».
Завершить работы планируем до 15 мая. 63.ru проверил ремонт в саду в формате Live.
Сейчас подрядчик завершает мощение пешеходных дорожек тротуарной плиткой и обустройство газонов.
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