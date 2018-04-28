С обновленной чашей: в Струковском саду протестировали фонтан «Мальчик и девочка»

Самаре завершают реконструкцию Струковского сада. В субботу, 28 апреля, в нем протестировали фонтан «Мальчик и девочка». Об этом рассказали в МАУ «Парки Самары». После ремонта арт-объект украсили разноцветной плиткой. Внутри фонтана чашу выложили цветной плиткой. — Сегодня состоялся тестовый запуск фонтана у входа в Струковский сад, — рассказал представитель МАУ «Парки Самары». Завершить работы планируем до 15 мая. 63.ru проверил ремонт в саду в формате Live. Сейчас подрядчик завершает мощение пешеходных дорожек тротуарной плиткой и обустройство газонов.