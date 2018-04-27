Чёлмужи: «Дрова плавают по всей округе…»

Рукотворное «половодье» в карельском поселке. Поселок Челмужи Медвежьегорского района «поплыл». Весеннее половодье тут не причем. Очевидно, причина в запущенной систем поселковой мелиорации, сточные канавы то ли недостаточно глубоки, то ли заросли или захламлены. Снег тает, воде некуда уходить, она подтапливает дома. Вот что об этом пишут жители поселка в коллективном обращении к главе Челмужского сельского поселения Абрамову.

Просим разобраться и устранить причины затопления наших домов, участков, подвалов. Картошка и овощи сгнили в подполе, потому что там стояла вода. Фундаменты домов разрушились. Дрова плавают по всей округе. Затоплены туалеты, в выгребных ямах вода, и их содержимое плавает по территории поселка…»

Люди просят выкопать или прочистить сточные канавы, понизить уровень грунтовых вод, отремонтировать фундаменты. Местная власть, видимо, ждет, что скоро весь снег растает, воды станет меньше, а весеннее солнышко подсушит грунт. Проблема решится сама собой. Вернее — перенесется на следующий год…