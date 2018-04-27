Садоводы поспорили с «Синарой» из-за нового района с зоопарком

Екатеринбурге прошли публичные слушания о новом мегарайоне Новокольцовском, который на Россельбане, прямо за МВЦ «Екатеринбург-Экспо», собирается строить группа «Синара». Его главной фишкой должен стать зоопарк, который переедет туда по соглашению между группой «Синара» и муниципалитетом. Всего в районе на площади 672 гектара должны когда-нибудь поселиться почти 40 тысяч человек.

На слушания пришли 202 человека — мы показывали обсуждение в прямом эфире. В начале мероприятия выступил представитель «Синары-Девелопмент» Микаэл Оганян. Он рассказал, что в 2013 году проект планировки района уже утверждали, но обновился генплан, появились новые потребности в городской среде и технологии, запланированы были новые объекты — научный центр, строящийся конгресс-центр, зоопарк. Поэтому потребовалась корректировка проекта. Над ней работали полтора года.

Оганян пообещал участникам садовых товариществ, которые есть в пределах района, что вопрос о них и стройке на их месте будет подниматься только после 2035 года. Планируется, что, кроме садов, с территории района также вынесут птицефабрику.

Со стороны Россельбана будет общественная зона — включая зоопарк и «Екатеринбург-Экспо». Посередине район пересечет достаточно широкая зеленая зона. Дело в том, что через район проходит ЛЭП, так что строить там просто нельзя, и это место будет своеобразным парком. В районе будет двенадцать садиков и четыре школы, прямо в районе предполагается 40 тысяч рабочих мест. Проектировщики пообещали несколько общедоступных библиотек, кинотеатр и даже профессиональный театр.

Жилье будет расположено с северо-запада, а на востоке появится производственная зона с высокотехнологичными производствами.

Предполагается, что из района будут ходить экспресс-автобусы до будущего транспортного узла на Ботанике, а также до электрички на Компрессорном; кроме того, планируются внутрирайонные автобусы.

Основным конфликтом слушаний стала проблема, на которую пожаловались представители местных садов — «Уральца», «Змеиной горки», «40 лет Октября», «60 лет Октября» и так далее.

Несмотря на то, что застройщик пообещал не трогать сады и не строить в этом районе кольцевую дорогу до 2035 года, садоводы потребовали, чтобы им сейчас же объяснили, как у них будут выкупать сады, а заодно — что будет на их месте. Как выяснилось, большинство садов на территории района действительно будут выкупаться — на их месте в проекте паркинги и жилые группы (хотя и запланированные только через 17 лет, и то по потребностям застройщика).

Но на сады вдоль Сибирского тракта строительных планов нет — даже после 2035 года: в генплане эта зона свободна от застройки (что, впрочем, не страхует их владельцев от того, что туда может прийти какой-нибудь другой застройщик).

При всем при этом сначала будут застраиваться свободные, пустые участки — их на территории тоже хватает.

— Почему их [сады у Сибирского тракта] оставляют, а нас нет? — возмутилась одна из участниц-садоводов. — Мы тоже хотим остаться жить там, где живем!

— Может быть, застройщик уже готов выкупать сады? Многим людям хочется уехать, строиться, — заявил другой участник.

Однако представители «Синары» сообщили, что точечный выкуп заранее не планируется. Представители самого инициативного сада — «Змеиной горки» — даже вынесли на голосование вопрос, чтобы их вообще не переселяли и не выкупали, а вместо этого присвоили их землям статус ИЖС (взамен садоводства). Однако против этого проголосовало слишком много участников.

Итоговое голосование по проекту нового района стало таким: 181 участник — за, 4 — против и 10 воздержались.