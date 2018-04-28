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Любое силовое решение ситуации в Сирии незаконно, заявил глава МИД Турции
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Любое силовое решение ситуации в Сирии незаконно, заявил глава МИД Турции 

РИА Новости 40 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Любое силовое решение ситуации в Сирии незаконно, оно будет неустойчивым, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
"Я согласен с господином Зарифом, что лучшее решение — это политическое решение. Любое силовое решение незаконно, и оно не будет устойчивым. Последние события и ситуация на местах указывают на то, что необходимо придать дополнительный стимул нашей работе по достижению этой высокой цели", — сказал глава турецкого внешнеполитического ведомства перед началом трехсторонних переговоров с главами МИД Турции и Ирана.
Необходимо выполнять астанинские соглашения, совместные декларации и решения, которые были направлены на достижение этой цели, подчеркнул Чавушоглу, отметив, что это нелегко.
Министры иностранных дел РФ, Турции и Ирана обсуждают в субботу в Москве сирийское урегулирование, в частности, подготовку к девятому раунду переговоров по САР в Астане.
Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии»>>
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