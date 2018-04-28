Любое силовое решение ситуации в Сирии незаконно, заявил глава МИД Турции

"Я согласен с господином Зарифом, что лучшее решение — это политическое решение. Любое силовое решение незаконно, и оно не будет устойчивым. Последние события и ситуация на местах указывают на то, что необходимо придать дополнительный стимул нашей работе по достижению этой высокой цели", — сказал глава турецкого внешнеполитического ведомства перед началом трехсторонних переговоров с главами МИД Турции и Ирана

Необходимо выполнять астанинские соглашения, совместные декларации и решения, которые были направлены на достижение этой цели, подчеркнул Чавушоглу, отметив, что это нелегко.

Министры иностранных дел РФ Турции и Ирана обсуждают в субботу в Москве сирийское урегулирование, в частности, подготовку к девятому раунду переговоров по САР в Астане

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников.

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