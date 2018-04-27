В России хотят изменить срок отмены прекращения уголовного преследования

Кабмин внес в Госдуму законопроект, по которому прокурор или руководитель следственного органа в течение года сможет отменить прекращение уголовного дела или преследования.

Соответствующий документ размещен на сайте правительства России.

Такая мера по истечении года будет возможна только на основании судебного решения, согласно Уголовно-процессуальному кодексу.

Отмечается, что принятие и реализация законопроекта позволят гарантировать эффективную государственную, в том числе судебную, защиту от незаконного и необоснованного возобновления уголовного преследования.