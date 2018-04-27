Ещё
В России хотят изменить срок отмены прекращения уголовного преследования
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В России хотят изменить срок отмены прекращения уголовного преследования 

Деловая газета «Взгляд» 42 минуты назад
Кабмин внес в Госдуму законопроект, по которому прокурор или руководитель следственного органа в течение года сможет отменить прекращение уголовного дела или преследования.
Соответствующий документ размещен на сайте правительства России.
Такая мера по истечении года будет возможна только на основании судебного решения, согласно Уголовно-процессуальному кодексу.
Отмечается, что принятие и реализация законопроекта позволят гарантировать эффективную государственную, в том числе судебную, защиту от незаконного и необоснованного возобновления уголовного преследования.
Ранее президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы проект закона о совершенствовании судебной системы.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Победе Пашиняна помогло перевоплощение в погибшего ополченца Берлин отказался связать «Северный поток – 2» с ростом энергозависимости от России Программы развития кадрового управленческого резерва в России не были PR-акцией
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Прояснилась судьба впавшего в кому Джигарханяна54
Майские законы отразятся на зарплатах россиян154
Что Меркель отдаст за российский газ65
Морской авиации России предрекли смерть544
Трамп сообщил о ночевке в Москве14
Видео
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
00:36
Россия впервые показала «Корсар»
Армия Оружие
В Сеть попали кадры убийства лидера йеменских хуситов
В мире Ближний Восток
Пилот экстренно посадил самолет на оживленное шоссе
Происшествия
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
03:27
Минздрав похвалился победой над пьянством
Общество
03:04
Прояснилась судьба впавшего в кому Джигарханяна
Шоу-бизнес
00:43
«Кровавая Джина» возглавила ЦРУ
В мире Другое
02:45
Путин предупредил об очень тяжелых последствиях
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение