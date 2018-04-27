Нацгвардия США будет изучать русский язык

Для военных штата Алабама, входящих в состав Национальной гвардии США , приобретут аудиопрограммы для изучения русского языка. Об этом сообщил сайт RT со ссылкой на информацию министерства армии страны.

Соответствующую заявку ведомство разместило на сайте американских государственных закупок. В ней говорится, что Нацгвардии Алабамы «требуются аудиопрограммы, установленные на портативные карманные аудиоплееры, для изучения языков „на ходу“ в походных условиях».

Данные программы, отметили в министерстве, должны содержать полный курс русского языка. Кроме того, планируется обучение солдат испанскому и французскому. Соответствующие заявки тоже разместили на сайте госзакупок.