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Нацгвардия США будет изучать русский язык
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Нацгвардия США будет изучать русский язык 

360tv.ru 44 минуты назад
Для военных штата Алабама, входящих в состав Национальной гвардии США, приобретут аудиопрограммы для изучения русского языка. Об этом сообщил сайт RT со ссылкой на информацию министерства армии страны.
Соответствующую заявку ведомство разместило на сайте американских государственных закупок. В ней говорится, что Нацгвардии Алабамы «требуются аудиопрограммы, установленные на портативные карманные аудиоплееры, для изучения языков „на ходу“ в походных условиях».
Данные программы, отметили в министерстве, должны содержать полный курс русского языка. Кроме того, планируется обучение солдат испанскому и французскому. Соответствующие заявки тоже разместили на сайте госзакупок.
В Одессе провалом закончилось принятие законопроекта об отказе от русского языка. Мэр города Геннадий Труханов на состоявшемся заседании, где обсуждался переход местной администрации на украинскую речь, не смог доступно изъясниться на родной мове.
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