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Нацгвардейцев из Алабамы будут обучать русскому языку
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Нацгвардейцев из Алабамы будут обучать русскому языку 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: Подмосковье Сегодня
Сотрудников Национальной гвардии США из штата Алабама будут обучать русскому языку. Для этих целей руководство ведомства разместило заявку на сайте государственных закупок.
Как следует из заявки, нацгвардейцев обеспечат портативными карманными аудиоплеерами с установленной на них программой для изучения языков в походных условиях. Согласно требованию, программа должна включать в себя полный курс русского языка.
Также Нацгвардия сделала аналогичные заявки на курсы испанского и французского, пишет RT.
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