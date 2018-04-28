Малые города России: где и как с пользой провести майские праздники

Грядущие майские праздники — идеальное время для коротких познавательных поездок по центральной части России . Они не требуют длительной подготовки, больших финансовых затрат и совсем не утомительны. Жителям Москвы и ближайших областей, они дают уникальную возможность за два-три дня забыть о повседневных хлопотах и окунуться в тихую и размеренную жизнь русской провинции.

Сегодня «Ридус» хочет поделиться со своими читателями небольшим гидом о том, как увлекательно и с удовольствием проехаться по городам Золотого кольца.

Золотое кольцо России — это один из самых знаменитых туристических маршрутов, проходящий по древним городам Северо-Восточной Руси. В них сохранились уникальные памятники архитектуры, бережно хранящие нашу историю и культуру.

Углич

Этот туристический центр название получил, по всей вероятности, оттого, что Волга здесь изгибается, образуя при этом угол. Сам город возник в 937 году.

После смерти Ивана Грозного в 1584 году его младший сын Дмитрий был отправлен с матерью в Углич. Наиболее известное событие истории города произошло 15 мая 1591 года, когда восьмилетний мальчик был найден мёртвым во дворе дворца.

Что посмотреть

Угличский Кремль — ведёт свою историю с середины X века. Сегодня это великолепный ансамбль исторических зданий, жемчужинами которого являются Спасо-Преображенский собор с колокольней, церковь царевича Дмитрия на крови и княжеские палаты с красивейшей парадной лестницей-крыльцом.

Церковь царевича Дмитрия на крови — изящный образец русского зодчества с пятью лазурными главками, небольшой колокольней и красно-белым фасадом. Внутри стоит обратить внимание на необычные для храмов росписи XVIII века, изображающие трагическую гибель наследника.

Спасо-Преображенский собор — расположенный на территории Угличского он является ярким образцом ярославского зодчества XVII века.

Стройный небольшой храм с центральным куполом и окружающими его четырьмя главками неизменно привлекает внимание туристов — не только благодаря изящной архитектуре, но и великолепным интерьерам.

На его стенах и сводах можно увидеть 59 фресок с сюжетами Нового Завета. Обратите особое внимание на «Преображение» — это копия знаменитой фрески Рафаэля, которая находится в Ватикане

Музей мифов и суеверий русского народа

Внимание! Посещение возможно только по предварительной заявке.

Есть в городе место, для входа в которое нужно произнести забавную шуточную фразу: «Мы от знакомых и друзей, » — это Музей мифов и суеверий русского народа. Под крышей небольшого деревянного дома собрана вся возможная нечисть, фигурирующая в русских народных легендах и сказаниях. Каждый пришедший откроет для себя многообразие оберегов и талисманов, узнает значение примет и суть гаданий, поймет особенности издревле практиковавшихся способов излечения от болезней и хворей.

Как добраться

На автобусе: с Щелковского автовокзала Москвы ежедневно уходят прямые рейсы на Углич с 7.45 до 17.00.

От станции метро «Ботанический сад» также отъезжают автобусы в Углич, и их преимущество в том, что первый автобус отправляется в 7.30, а последний — в 21.00.

Стоимость билетов от 700 рублей, а время в пути до 5 часов.

На поезде: в Углич также можно уехать с Белорусского вокзала. Поезд Москва — Рыбинск (с прицепным вагоном до Углича) ходит по понедельникам и субботам.

Время в пути — 6 часов. Однако расписание этого поезда часто меняется и прицепной вагон подают не всегда, поэтому предварительно следует уточнять информацию в справочной вокзала.

На машине: на личном автомобиле придётся проехать 248 километров, что займёт, приблизительно, 3,5 часа.

Где поесть

«Русская усадьба» — уютно и вкусно, демократичные цены, вежливый персонал, быстрое обслуживание.

«Флинт» — красивый вид с веранды на реку. Еда разнообразная. Вечером бывают дискотеки. Цены умеренные, бывает живая музыка.

Где остановиться

Отель «Волжская Ривьера» — этот отель с крытым бассейном, традиционной сауной и открытым кафе на воде стоит прямо на берегу Волги.

Оценка на Booking.com — 9,2 Мини-гостиница «Постоялый двор» — номера оформлены в русском стиле. Вкусный завтрак приносится прямо в номер.

Оценка на Booking.com — 9,2 Мышкин

Существует несколько версий происхождения названия города.

Первая — топоним получил его по прозвищу одного из поселенцев.

По другой легенде один князь как-то раз прилёг отдохнуть на берегу Волги и проснулся от того, что по его лицу пробежала мышка. Он увидел, что в этот же момент к нему подползала змея. Отпугнув змею, князь понял, что мышь, разбудив его, спасла ему жизнь.

Что посмотреть

Мышкин не случайно называют городом-музеем. На улицах Никольской, Угличской, Карла Либкнехта сохранилось много купеческих особняков, а также красивых административных и общественных зданий. Все они являются памятниками архитектуры XIX — XX столетий.

Музей мыши

Единственный в мире музей мыши основали в 1966 году жители города, увлечённые изучением истории и природы родного края.

В музее более 5000 экспонатов всех мастей: из фарфора, дерева, металла, пластика, текстильные и вязаные мыши ручной работы, целые мышиные семейства и даже коллекция значков с изображением грызуна.

Дворец мыши

Всего во дворце 5 залов, экскурсия по которым занимает около часа. Первый зал — тронный, где гостей встречает царская чета Мышей. В Императорском зале собраны многочисленные дары, поднесенные гостями, в том числе иностранными. Есть зал кривых зеркал, трапезная с балконом, а также зал, посвященный медведю, — символу находящегося неподалёку Ярославля.

Музей валенок

Экспозиция музея разместилась в двух залах. В первом можно наблюдать сотни валенок разных цветов и размеров: от практичных крестьянских до богато украшенных валенок для модниц (с вышивкой, аппликациями и на каблуке). Второй зал посвящён символу города — мыши, представленной в массе валяльно-валеночных техник. В числе особенных изюминок коллекции — Царь-валенок с надписью «Мышкину — благодарная Россия», самолёт-валенок и валенок-гоночный автомобиль.

Как добраться

На поезде: из Москвы можно добраться поездом Москва-Рыбинск до станции «Волга», далее автобусом до Мышкина. Поезд отправляется с Белорусского вокзала, зимой — 3 раза в неделю, летом — ежедневно.

На автобусе: из Москвы до Мышкина можно добраться только с пересадками:

— Москва-Рыбинск (отправление со Щелковского автовокзала, ежедневно в 9.00, 12.00 и 16.00), далее Рыбинск-Мышкин.

— Москва-Ярославль (отправление со Щелковского автовокзала, 5 рейсов в день + дополнительные рейсы по пятница и субботам). Далее Ярославль-Мышкин.

— Москва-Углич, далее Углич-Мышкин.

На машине: самый простой вариант, на поездку уйдёт до 4 часов.

Поскольку добираться до одного Мышкина на общественном транспорте достаточно неудобно, советуем совместить путешествие ещё и с поездкой в Углич. Расстояние между этими двумя городами всего 39 км, что при поездке на автомобиле составит около 40 минут.

Где поесть

Ресторан «Мышеловка» — внутреннее убранство ресторана выполнено в народном стиле, а блюда готовятся по традиционным русским рецептам, даже хлеб здесь выпекается на домашней кухне.

Ресторан «Саммит» — современный ресторан, недешёвый, быстрое обслуживание.

Где остановиться

«Кошкин дом» — построен в русском стиле в самом центре Мышкина.

Оценка на Booking.com — 9,4 Гостиничный комплекс «Саммит» — расположился на берегу Волги.

Оценка на Booking.com — 8,2 Суздаль

Один из самых нарядных городов Золотого кольца — Суздаль.

С XVI века в Суздале вели строительство монастырей. В итоге, он стал одним из религиозных центров Руси.

В XVII века город повидал много страданий и бед в виде польско-литовских захватчиков, пожара и моровой язвы.

Но он смог расцвести заново, и в 1992 году ЮНЕСКО включила белокаменные памятники Суздаля в список объектов Всемирного наследия.

Что посмотреть

Суздаль — музей под открытым небом, где изумительные и уникальные памятники Древней Руси гармонично сочетаются с невероятной природой.

Поэтому советуем по нему также много гулять пешком, сворачивая в узкие улочки или маленькие дворики.

Музей деревянного зодчества

Музей деревянного зодчества в Суздале — это комплекс под открытым небом, где собраны постройки XVII—XIX вв.еков.

Приехав сюда, можно заглянуть в избу простого батрака, зажиточного крестьянина или стать гостем купеческого дома. В музее также можно увидеть избы с воссозданными средневековыми интерьерами, мельницы, амбары и образцы допетровского каменного зодчества.

Суздальский кремль

Знакомство с центром Суздаля лучше всего начать с прекрасно сохранившегося кремля.

Это древнейшее сооружение в городе, впитавшее в себя всю историю со времен Владимира Мономаха. По мнению археологов, кремль в Суздале построили еще в X веке, несмотря на это до наших дней сохранились все главные его строения, за исключением разве что защитных стен и башен.

Александровский монастырь

Это бывший женский монастырь, который был основан по приказу Александра Невского в 1240 году.

Преимущество этого места перед всеми остальными в том, что здесь очень умиротворённо и совсем немноголюдно. Можно сполна насладиться тишиной, потрясающе чистым воздухом и окунуться в свои мысли, полностью расслабившись.

Как добраться

На поезде: это, наверное, самый быстрый способ: сначала из Москвы до Владимира на скоростном поезде «Стриж» или «Ласточка». Они доставят вас к месту назначения всего за 1 час 40 минут, а стоимость билета не будет превышать 1400 рублей. Конечно, можно проехать на обычной владимирской электричке в два раза дешевле, но поездка составит практически 3,5 часа.

Из Владимира в Суздаль автобусы ходят каждые полчаса. Дорога продлится около 40 минут.

На автобусе: в Суздале делает остановку автобус, следующий из Москвы в Иваново. Отходит он с Щелковского автовокзала и едет 4 часа. Цена билета — 500 рублей.

На машине: расстояние от Москвы до Суздаля примерно 170 километров, так что доехать можно за 3 часа.

Ногинска. Однако на Горьковском шоссе автомобилисты могут столкнуться сразу с несколькими особо «пробочными» местами: в районе Реутова, Балашихи

Где поесть

«Гостинный двор» — приятное место в самом центре с симпатичным оформлением, приятным обслуживанием и приемлемыми ценами.

«На Яру» — кафе с красивейшим видом на речку Каменку и практически все монастыри Суздаля. Однако из-за такой необычной геолокации и счёт выйдет достаточно нескромным.

Где остановиться

Усадьба на Спасской — комплекс состоит из двух купеческих домов и расположен на высоком берегу Каменки, откуда открывается вид на Спасо-Евфимиев и Покровский монастыри.

Booking.com — 9,6 Усадьба Добролюбово — отель находится в центре Суздаля и включает в себя сауну, сад и бесплатную парковку. До ближайшего пляжа идти всего 12 минут.

Booking.com — 9,4 Ярославль

Ярославль — один из старейших русских городов. Он был основан в XI веке и достиг своего расцвета через шесть столетий.

Название города связывают непосредственно с его основателем Ярославом Мудрым

Исторический центр Ярославля является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО с 2005 года.

Что посмотреть

Ярославль, в первую очередь, покоряет своей удивительной природой. На территории города находятся и сосновые боры за Волгой, и древний кедровник Толгского монастыря, а ещё множество парков.

Казанский женский монастырь

Его называют архитектурным сокровищем Золотого кольца. Это действующий монастырь XVII века с четырьмя храмами и деревянной звонницей.

Тысячи люди приезжают сюда, чтобы поклониться чудотворному образу Казанской Божьей Матери. Ходит легенда, что в начале XVII века, во время польско-литовской интервенции, в окрестностях Ярославля находился чудотворный образ Казанской Божьей Матери. Однажды нескольким молящимся привиделась Богородица, которая завещала им воздвигнуть храм и перенести в него икону. Вскоре после этого враг отступил, а благодарные жители действительно построили храм и воздали почести святой.

Спасо-Преображенский монастырь

В библиотеке этого монастыря в конце XVIII века был обнаружен единственный сохранившейся экземпляр «Слова о полку Игореве».

А фрески внутри здания считаются древнейшим памятником стенописи эпохи Ивана Грозного.

Церковь Ильи Пророка

Одна из самых необычных церквей города видна сразу с нескольких точек. Её уникальность не только в красивейшей росписи, но и в том, что церковь сохранилась в своём первозданном виде. А построена она была в середине XVII века!

Над убранством церкви работали лучшие художники, резцы по дереву и кузнецы.

Как добраться

На поезде: ежедневно от Ярославского вокзала в Москве отправляется более десяти поездов на Ярославль с интервалами в несколько часов.

Время в пути — от 3,5 до 4,5 часов.

Поезд прибывает на главный железнодорожный вокзал города. Цена билета — 400 рублей.

Из Москвы до Ярославля также ходит экспресс, которые доезжает до места назначение за 3 часа 20 минут и совершает только одну остановку.

На автобусе: ежедневно с Щёлковского автовокзала отправляется несколько рейсовых автобусов до Ярославля.

Уехать можно легко как рано утром, так и вечером — интервалы между автобусами 1,5−2 часа. Цена билета — 600 рублей, время в пути — около 4,5−5 часов.

На машине: Расстояние от Москвы до Ярославля 264 км, поэтому на собственном автомобиле его возможно преодолеть за 3,5 — 4 часа.

Где поесть

«Рога и Копыта» — популярное ярославское кафе с отменной русской и европейской кухней.

«Ванильное небо» — уютный ресторан прямо на берегу Волги, из основного зала открывается потрясающий вид через панорамные окна.

Где остановиться

Гостиница «Алёша Попович» — рядом с центром и Спасо-Преображенским монастырём, стилизована под русскую избу

Booking.com — 9,3 Отель «Купцовъ дом» — расположен в центре Ярославля рядом с кремлём, а также в 10 минутах ходьбы от набережной реки Волги

Booking.com — 9,3 Кострома

Кострома — город на реке Волге, официальной датой основания которого считается 1152 год.

Скорее всего, название образовано от одноименной реки, на которой стоит город.

Однако существует интересная альтернативная версия.

В восточнославянских диалектах «костра» обозначает солому для сжигания.

Поэтому этот топоним связывается с восточнославянским ритуальным персонажем, представлявшем собой соломенную куклу, которую символически сжигали во время летнего обрядового цикла.

Что посмотреть

Ипатьевский монастырь

Белокаменный Ипатьевский монастырь называют колыбелью дома Романовых.

Именно здесь в 1613 году был избран на царство Михаил Романов . Великолепный Троицкий собор XVII века — визитная карточка Ипатьевского монастыря. Его золотые купола и изумрудный ажурный шатёр на многие километры виднеются над рекой Костромой. Обязательно стоит побывать в палатах бояр Романовых, прочувствовать свою причастность к царской династии и преемственность времён.

Терем Снегурочки

Многие знают, что резиденция Деда Мороза находится в Великом Устюге.

А вот Снегурочка, внучка этого сказочного персонажа, проживает в Костроме. В своём тереме вместе с котом Баюном и парой домовых она принимает гостей со всех концов России. Терем входит в целый комплекс тематических построек: ресторан традиционной русской кухни, площадку для игр, лавку с аутентичными сувенирами, камни-указатели родом из сказок. Чем дольше находишь на территории резиденции, тем больше отдаляешься от наскучившей реальности и погружаешься в мир волшебства и чудес.

Как добраться

На поезде: самый популярный способ доехать до Костромы. С Ярославского вокзала отходят и прямые поезда в Кострому.

Время в пути займёт около 6 часов.

Билет в плацкарте обойдётся путешественникам в 900 рублей, а в купе — 1600 рублей.

На автобусе: с Щёлковского вокзала каждые два часа с 7 до 23 часов отправляются автобусы в Кострому.

В поездке готовьтесь провести около 7 часов, а также заплатить за билет около 1000 рублей.

На машине: из Москвы в Кострому можно по Ярославскому шоссе.

Время в пути составит около 4 часов.

Где поесть

Ресторан «Славянский» — место, где подают блюда традиционной русской кухни, в самом центре города.

«Commun Cafe» — кафе, где играют живую музыку, можно танцевать и пить какао с самыми вкусными в городе десертами.

Где остановиться

Отель «Екатерина Кострома» — расположен в центре, до реки и пляжей можно дойти за 6 минут, до Ипатьевского монастыря пешком 3 километра.

Booking.com — 9,6 Арт-отель «Александровский» — отель расположен в старом городе и окружён красивейшими постройками XVIII—XIX вв.еков

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