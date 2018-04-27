Куда уехать на майские: от Амстердама до Суздаля

На носу майские праздники, и многие россияне традиционно заранее готовятся к долгим выходным, чтобы отправиться на море. Но что делать, если вы вовремя не обеспокоились планированием отдыха, а сидеть в городе совсем не хочется? Всегда есть маршруты, следуя которым, можно увлекательно провести три-четыре дня. Лететь за границу на самолете, разумеется, значительно дороже, но это будут по-настоящему запоминающиеся выходные! Вариант дешевле, но тоже очень интересный — поездки в близлежащие города. «МИР 24» подобрал несколько интересных вариантов путешествий на самый разный кошелек.

Отличный, веселый, но и недешевый вариант уик-энда. Билеты надо «ловить» заранее, в последний момент они обойдутся дороже, совсем не гарантирован полет без пересадки. Что можно делать четыре дня в новом для себя городе, чтобы постараться понять и почувствовать его? Да просто гулять по улицам, не слишком фанатично увлекаясь музеями и переездами — специально для такого типа отдыха есть выражение «галопом по Европам»… Хотя в Музей Ван Гога зайти, конечно, стоит — в нем хранится самая большая коллекция картин художника.

Прогулку можно совместить с осмотром плавучего цветочного рынка. Как известно, Голландия является крупнейшим экспортером цветов в мире — посмотреть на свежие растения, которыми завалены целые баржи, любопытно. Ну и, конечно, Амстердам — это велосипеды, кофешопы, квартал красных фонарей и просто сказочный европейский городок.

Краков — красивейший и один из старейших городов Польши , он считается сердцем страны. Кроме того, что Краков имеет огромное историческое значение, он давно превратился в место общеевропейской «тусовки» — на каждом шагу старинных улочек прячутся маленькие уютные бары, где можно найти интересных собеседников, выпить вкусного пива и знаменитой вишневки. Обязательно прогуляйтесь в Королевский замок и посетите Музей Оскара Шиндлера — это впечатляет. Помните оскароносный фильм Стивена Спилберга «Список Шиндлера»? Он основан на реальных событиях, а в Кракове сохранилась та самая фабрика, в здании которой немецкий предприниматель спас сотни евреев от концлагеря.

По атмосфере Краков напоминает Прагу — здесь здорово просто гулять по древним улочкам и площадям, любоваться старинными университетами, знакомиться с людьми со всего света, есть вкусные бублики и пить глинтвейн. А вот добираться придется от Варшавы . Самолет до столицы Польши летит около двух часов, на скоростном поезде до Кракова — еще пять часов. Но это того стоит. Кстати, в этом году исполняется 70 лет с освобождения города от нацистов советскими войсками, по плану Краков должен был быть стерт с лица земли.

Прекрасный и дешевый вариант проведения майских праздников! Столица Беларуси гостеприимна, красива, чиста, спокойна, уютна и навевает ностальгию по Советскому Союзу. Если средства ограничены, можно найти дешевый, но вполне приличный хостел в центре и несколько дней неспешно осматривать город, не отказывая себе в посещении интересующих музеев и кафе. И обязательно поднимитесь на обзорную площадку Национальной библиотеки.

Почти все, кто приезжает в Минск, влюбляются в этот город и потом возвращаются в Беларусь, в которой, кроме Минска, есть еще Хатынь, Брест, Несвиж, а также множество других интересных городов и красивейших замков. Добираться удобнее всего на поезде.

БЕЛГРАД

Белград, столица Сербии , в прошлом — столица союзной Югославии, безусловно, является одним из самых интересных европейских городов, с очень богатой историей и интересными достопримечательностями. Немаловажными плюсами к выбору Белграда для поездки являются безвизовый въезд в страну, низкие цены и очень хорошее отношение местных жителей к России вообще и к ее туристам в частности.

К этому можно добавить, что помимо всего, Белград считается одним из европейских центров граффити и стрит-арта! Интересных рисунков на стенах здесь очень много. В последний момент авиабилеты дорогие, но запланируйте этот трип на следующий год — и вы не пожалеете!

Если позволяют средства, то на четыре дня можно прекрасно слетать в Париж, Берлин, Будапешт или Барселону… Да куда угодно! Но теперь перенесемся в Россию. Москва — благодатное место старта для любителей коротких путешествий, ведь вокруг — города Золотого кольца, живые памятники зарождения русской цивилизации.

РОСТОВ

Красивейший русский город на озере Неро, город белокаменных церквей. Поезд идет от Москвы до Ростова Великого от 2,5 часов, самый дешевый вариант — сидячий вагон. Можно поехать на автобусе, получится еще дешевле, но, может быть, менее комфортно.

В Ростове обязательно надо полюбоваться рассветом и закатом над озером и строгим Спасо-Яковлевским монастырем, возвышающимся над ним. На территории маленького Ростова насчитывается 326 памятников культуры, поэтому куда не пойдешь — везде натыкаешься на них. Ни в коем случае не надо ездить на общественном транспорте — тут все можно пройти пешком.

СЕРГИЕВ ПОСАД

Хорошее транспортное сообщение со столицей позволяет доехать до города на электричке или на автобусе. Время в пути — примерно полтора часа. Город уютный и погулять тут очень приятно, но главный пункт программы в Сергиевом Посаде — все-таки Троице-Сергиева Лавра. Это один из крупнейших мужских монастырей России. Сюда нередко приезжали русские цари, здесь крестился легендарный Иван Грозный . Царевна Софья Алексеевна и царевичи Иван и Петр в 1682 году, когда начался Стрелецкий бунт, прятались в стенах этого монастыря. А в 1689 тут скрывался Петр Первый, бежавший из Москвы. Кстати, при нем тут появилась барочная трапезная с храмом преподобного Сергия Радонежского . Система управления монастырем изменилась в 1738 году, когда он перешел в подчинение Духовному совету и получил титул лавры.

Посмотреть панораму всего города можно с Блинной горы, которая находится в начале Сергиевской улицы.

СУЗДАЛЬ

Маленький, уютный городок Суздаль идеально подходит для короткого путешествия на теплых весенних и летних выходных. Несмотря на близость к столице, здесь можно прочувствовать настоящую Русь, вдохнуть чистого воздуха и отдохнуть взглядом на бескрайних зеленых просторах, которых так не хватает жителям Вавилона. За все эти достоинства в советское время Суздаль облюбовали киношники. Путешествие от Москвы займет около четырех часов. Сначала на скором поезде в среднем добираемся с Курского вокзала до Владимира, затем пересаживаемся на автобус до Суздаля. Все остальные передвижения лучше всего совершать пешком — город маленький и обойти его весь можно за несколько часов.

И если вы соберетесь в Суздаль, то на осмотр города хватит одного дня. Главное — следите за расписанием автобусов, иначе придется выбираться на попутке. А еще два дня, которые останутся в запасе, можно посвятить изучению Владимира, еще одного красивейшего города. Описывать все его достопримечательности можно бесконечно, от себя добавим — не пропустите музей внутри Золотых ворот.

В путешествие до Ярославля можно отправиться на поезде или на автобусе. Поезда ходят с Ярославского вокзала и их довольно много, хоть и большинство из них — проходящие. Время в пути займет около четырех часов. Кроме того, с Ярославского вокзала или с Щелковского автовокзала можно добраться до города и на автобусе — на это может уйти от 4,5 до 6 часов.

Исторический центр Ярославля находится под защитой ЮНЕСКО как образец градостроительной политики XVIII века. Must see: музей-заповедник Спасо-Преображенского монастыря, Успенский кафедральный собор, первый русский драматический театр — Российский государственный академический театр драмы им. Федора Волкова, а также Волжская набережная, самая известная улица города, и дом Болконского.

Екатеринбург — культурная столица Урала, четвертый по величине российский город, центр Уральского федерального округа. Город, где проходит граница между Европой и Азией. Самолеты летают в Екатеринбург почти из всех крупных российских городов. Время в пути из Москвы составляет 2,5 часа. На поезде ехать долго, около полутора суток.

Если вы впервые в Екатеринбурге, то отложите все и просто прогуляйтесь по центру. Здесь так много различных интересных скульптур и памятников архитектуры, что скучать точно не придется: что ни улица, то памятник! Самый известный из них — памятник Татищеву и Де Геннину. Многие обращают на него внимание, но мало кто осознает, что на постаменте перепутаны местами подписи с их именами и фамилиями. Местный Арбат — пешеходная улица Вайнера. Здесь много ярких витрин магазинов, кафе, выставочных центров, но самое интересное — это скульптуры, которые установлены на протяжении всей улицы.

ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

Если вы устали от московской суеты и хотите провести хотя бы денек в маленьком уютном городке позапрошлого века — welcome to Павловский Посад. Из Москвы до Павловского Посада можно доехать на электричке за час двадцать. Электрички до Павловского Посада идут с Курского вокзала. Также вы можете добраться до города на рейсовом автобусе, который отправляется со станции метро Партизанская.

Первые поселения в этих местах появились еще задолго до нашей эры. Об этом свидетельствуют многочисленные археологические раскопки и, главное, крупнейшие в регионе курганы, в которых было найдено множество ценных артефактов. Но главное местное достояние — секрет изготовления павлопосадского платка. Подробно об этом интересном предмете вы узнаете в Музее истории русского платка и шали. Интересно, что мода на подобные шали началась с того, что однажды Наполеон привез Жозефине подарок из Египта подарок…

Пара часов на самолете — и вы в «русской Пруссии»! Пред вами предстанет город, до 1945 года входивший в состав Германии . Тогда он назывался Кенигсберг . К сожалению, во время войны Калининград сильно пострадал, в частности от бомбежек британскими и американскими войсками, а позже стилистику европейского города подпортила еще и бездарная застройка.

Тем не менее Калининград все равно хранит свое очарование: сохранились старинные домики с остроконечными крышами, живописные ограды, а еще множество туристов привлекает музей янтаря. Несколько раз Калининград признавался самым красивым городом России.

Желаем вам интересных и насыщенных выходных!

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