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Жителям округа расскажут про искусственный интеллект
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Жителям округа расскажут про искусственный интеллект 

Твоя Газета 44 минуты назад
Фото: Твоя Газета
28 апреля в культурном центре «Вдохновение» состоится встреча «Современные технологии: Искусственный интеллект», которая будет проходить в рамках краудсорсинг-проекта «Культурные центры. Будущее».
Для участия во встрече приглашаются все желающие в возрасте от 12 лет. В современном мире высокие технологии играют огромную роль в повседневной жизни человека, не только облегчая ему общение и доступ к информации, но и способствуют более эффективному выполнению многих задач. Но современная техника быстро устаревает, и то, что еще десятилетие назад казалось технологическим прорывом, сегодня воспринимается как устаревший «раритет». Лектор, инженер-исследователь Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Андрей Гогин, в интерактивной форме познакомит участников с принципами работы искусственного интеллекта в разных направлениях деятельности и укажет, познания необходимы для работы с ним.
Мероприятие будет проходить в Арт-клубе КЦ «Вдохновение», начало в 15.30. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте культурного центра.
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