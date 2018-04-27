Жителям округа расскажут про искусственный интеллект

28 апреля в культурном центре «Вдохновение» состоится встреча «Современные технологии: Искусственный интеллект», которая будет проходить в рамках краудсорсинг-проекта «Культурные центры. Будущее».

Для участия во встрече приглашаются все желающие в возрасте от 12 лет. В современном мире высокие технологии играют огромную роль в повседневной жизни человека, не только облегчая ему общение и доступ к информации, но и способствуют более эффективному выполнению многих задач. Но современная техника быстро устаревает, и то, что еще десятилетие назад казалось технологическим прорывом, сегодня воспринимается как устаревший «раритет». Лектор, инженер-исследователь Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Андрей Гогин, в интерактивной форме познакомит участников с принципами работы искусственного интеллекта в разных направлениях деятельности и укажет, познания необходимы для работы с ним.

Мероприятие будет проходить в Арт-клубе КЦ «Вдохновение», начало в 15.30. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте культурного центра.