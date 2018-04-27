Кадровая политика президента станет жестче, но это будет «тот же Путин»

Ближайшее шестилетие станет для Владимира Путина самым сложным его президентским сроком и, вероятно, крайним на этом посту — ему предстоит делать экономическую модернизацию в условиях недружественного внешнего окружения и готовить страну к трансферу власти, воспитав новый слой управленцев, считают опрошенные РИА Новости политологи.

Но ждать каких-то сюрпризов в поведении российского лидера, по их мнению, не стоит: в целом «это будет тот же Путин», хотя уже произошедшие в последние годы изменения в его стиле управления получат развитие в новом сроке, полагают эксперты. В большей степени это коснется кадровой политики — в этой части президент может стать более жестким, считают они.

Четвертый срок начинается фактически в условиях холодной войны с Западом, но если некоторые внешнеполитические проблемы могут быть заморожены, то внутри страны именно сейчас, на этом фоне, придется проводить непопулярные социальные реформы, предполагают аналитики. Причем, указывают они, для власти было бы желательно реализовать их до 2021 года, то есть до начала нового федерального избирательного цикла.

САМЫЙ СЛОЖНЫЙ СРОК

Эксперты сходятся во мнении, предрекая Путину самый сложный срок за историю его президентства.

"Конечно, это самый сложный срок для Владимира Путина — по той простой причине, что он, скорее всего, крайний, и придется готовить страну к трансферу власти от Владимира Путина кому-то другому", — сказал гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин

При этом уже очевидно, что ближайшие годы для России будут проходить фактически в условиях новой холодной войны и очень жесткого международного давления, отметил политтехнолог Евгений Минченко

"Поэтому, я думаю, каких-то сюрпризов нам от Путина ждать не имеет смысла, это будет, в общем-то, тот же Путин. Другое дело, что, скорее всего, это будет самый сложный президентский срок Владимира Путина", — считает эксперт.

Сложность ситуации, по его словам, предопределена двумя факторами: «жесткое внешнее давление плюс очевидный кризис существующей на сегодня экономической модели». «То есть придется делать экономическую модернизацию в условиях недружественного окружения», — уточнил Минченко.

ЖЕСТКОСТЬ В КАДРОВЫХ ВОПРОСАХ

Президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов предполагает, что изменения в управленческом и политическом стиле Путина, которые он демонстрировал последние несколько лет, сейчас просто получат продолжение.

"Я имею в виду более требовательный стиль в кадровой политике, больше ответственности за результаты, больше ротации горизонтальной и вертикальной на основных позициях", — уточнил эксперт.

По его мнению, «стиль президента будет более жестким в части кадровой политики», что можно связывать как с серьезностью геополитической ситуации, в которой оказалась страна, так и с изменением философии самого президента.

"Но поскольку ситуация действительно серьезная, она требует мобилизации элиты. Можно обсуждать, насколько сильно и глубоко мобилизация должна затрагивать общество, но у меня нет никаких сомнений, что будет мобилизация элиты — без этого просто невозможно обеспечить жизнеспособность страны в существующих условиях. А мобилизация элиты требует более жесткого управленческого стиля", — добавил эксперт.

ПОДРАСТАЮЩИЕ УПРАВЛЕНЦЫ

Одной из задач президента на новом сроке, по мнению Минченко, станет подготовка новых кадров. «Думаю, что Путин будет пытаться воспитать вот этот новый слой управленцев, которые будут постепенно брать в руки рычаги управления. Собственно, это тестирование уже началось в период массовой замены глав регионов», — добавил он.

Макаркин отметил, что преждевременно строить догадки о возможном преемнике; эксперт затруднился сказать, может ли его поиск начаться сразу с началом нового президентского срока, предложив дождаться хотя бы формирования нового кабинета министров.

"Посмотрим на новый состав правительства, например. Если там появится кто-то из возможных кандидатов в преемники, значит, поиск начался… Причем не факт, что в правительстве появится потенциальный преемник. Но в качестве одного из вариантов это возможно", — уточнил политолог.

Ремизов считает важным, «чтобы преемником Путина выступила не отдельно взятая личность, а система институтов, чтобы в России была выстроена более распределенная и при этом устойчивая модель власти». Это, по его словам, потребует принятия определенных решений не на завершающем этапе этого срока, а сразу же, на старте.

"Это требует и перезагрузки партийной системы, и выстраивания системы стратегического планирования, каких-то реформ административного аппарата и так далее. Поэтому я бы рассматривал вопрос преемника не в чисто персональном контексте, а в контексте каких-то системных решений и подходов. Это повестка для всего срока Путина, а не для последних лет его срока", — пояснил собеседник агентства.

НЕОЖИДАННОСТИ МОГУТ БЫТЬ, НО МНОГИЕ РИСКИ УЖЕ ВИДНЫ

По словам Макаркина, в нынешнем сроке перед Путиным будет стоять сразу несколько ключевых проблем: социальная сфера, развитие экономики, причем в условиях санкций и холодной войны, и, собственно, внешнеполитические вызовы.

Сложность ситуации во внешней политике иллюстрирует то, что не так давно российские эксперты и интернет-пользователи всерьез обсуждали вопрос, будет ли третья мировая война, упомянул он. И хотя это рассматривалось как маргинальный сценарий, но красноречив сам факт того, что это стали обсуждать — пожалуй, впервые за историю современной России, пояснил эксперт.

Сложной для России остается и внешнеполитическая ситуация в целом, и конкретные ее аспекты, например, в вопросах Сирии Украины . «Масса вопросов, которые тоже придется как-то решать на четвертом сроке. Причем, решать — это не обязательно означает решить эту проблему, то есть добиться какого-то стабильного большого результата; решить можно и путем, например, замораживания конфликта, это тоже некое решение», — добавил Макаркин, напомнив о приднестровском сценарии.

Политолог отметил, что еще в начале третьего президентского срока Путина отношения с Западом уже были достаточно сложными, но целый ряд проблем тогда еще не просматривались, например, в таком формате не просматривалась проблема холодной войны. «Сейчас, конечно, тоже могут быть неожиданности, но многие проблемы, риски, как представляется, видны уже сейчас», — добавил он.

При этом внешнеполитические вопросы так или иначе затрагивают и экономику. Например, «холодная война» подразумевает необходимость отвлечения значительного количества средств на оборонные расходы, уточнил эксперт, сейчас их пытаются уменьшить, но они все равно велики.

Говоря об экономических вопросах на фоне внешнеполитических проблем, Макаркин обратил внимание на «перманентное возникновение новой экономической ситуации, связанной с факторами, которые невозможно либо очень трудно заранее просчитать». Трудно было просчитать, например, кто из российских бизнесменов окажется под санкциями и каков будет характер этих санкций, отметил собеседник агентства.

ФОРМУЛА ЧЕТВЕРТОГО СРОКА

Именно экономические вопросы, по словам Макаркина, становятся второй большой проблемой грядущего срока. К ней примыкает и тема стимулирования роста — предстоит определить, делать ли это либеральными методами или усилением госрегулирования, проводить или не проводить активную промышленную политику, уточнил политолог.

Мухин полагает, что президент на новом сроке, скорее всего, будет пытаться оказывать большее влияние на экономическую политику в стране. Нынешнее правительство в целом справилось и с майскими указами, и с трудным форматом работы в санкционном режиме, подтвердил он, «тем не менее, практика показывает, что контроль со стороны президента действует стимулирующе».

"Поэтому, скорее всего, неофициальное влияние на новый кабинет министров со стороны президента будет усилено. Это накладывает на президента дополнительную ответственность перед избирателями, что, соответственно, может отразиться на его политических рейтингах", — добавил гендиректор Центра политической информации.

Ремизов напомнил, что Путиным уже было продекларировано преимущественное внимание в экономико-технологической сфере. Можно надеяться, что эти важные приоритеты получат реализацию в ходе следующих шести лет, добавил эксперт.

"Конечно, в любом случае, реальную повестку президента будут, во многом, определять отношения России и Запада, которые, на мой взгляд, фактически обречены на то, чтобы строиться по модели такого «санкционного удушения» и попыток изоляции Москвы , что может потребовать перестройки экономики, системы управления и финансовой системы", — заметил он.

Поэтому, как полагает Ремизов, «внутренние ответы на внешние вызовы будут основной формулой этого срока», и именно поиск правильной формулы таких ответов будет составлять его главное содержание.

"Стране важно будет найти правильное сочетание между мобилизационной моделью развития и поощрением внутренней конкуренции. Это даже не баланс, это то, что нужно будет суметь объединить", — пояснил президент Института национальной стратегии.

ВЕРОЯТНОСТЬ НЕПОПУЛЯРНЫХ РЕФОРМ

Мухин отметил, что новый срок Путина в целом был заявлен в ходе президентской кампании как прежде всего социальный. В то же время Макаркин отметил, что решения в социальной сфере еще более сложны в контексте общественного мнения, поскольку сказываются на очень многих россиянах.

В этот проблемный блок входит, например, вопрос повышения пенсионного возраста, которое может вызвать недовольство многих граждан, но за которое ратуют экономисты, объясняя необходимость увеличения возрастной планки тем, что иначе просто не выдержит пенсионная система.

Эксперт считает, что не стоит недооценивать и дискуссию о необходимости изменений фискальной политики, это не только экономическая, но и социальная тема; например, одна из предлагаемых мер — отмена льгот по НДС — также может отразиться на многих гражданах. Макаркин не исключает, что подобные непопулярные социальные реформы возможны именно на четвертом сроке Путина.

"Такое ощущение, что эти реформы придется проводить, потому что иначе у нас стагнация — однопроцентный рост, что для нас стагнация. Один-полтора процента — это может быть ростом для каких-то экономик европейских стран, но для России это не рост", — отметил вице-президент Центра политических технологий.

Какие-то решения на этом направлении, вероятно, придется принимать, уточнил он, необходимо будет что-то делать и с бюджетом пенсионной системы.

"Здесь есть такой момент: в 2021 году будут парламентские выборы, поэтому проводить эти реформы в 2021 году — маловероятно. Это 2018-2020 годы — есть этот период примерно двух с половиной лет — наверное, многое из этого и будет проведено в этот период", — считает Макаркин.