Плавполиклиника «Николай Пирогов» отправляется в большое плавание

Первым пунктом маршрута лечебно-диагностического отделения консультативно-диагностической передвижной поликлиники АУ «Центр профессиональной патологии» станет Кондинский район.

Помимо Кондинского, плавполиклиника побывает в отдаленных поселках Ханты-Мансийского, Белоярского, Березовского, Октябрьского и Сургутского района.

Местных жителей будут обследовать хирург, невролог, врач ультразвуковой диагностики, эндоскопист, офтальмолог, стоматолог, врач-рентгенолог, гинеколог. А также можно будет попасть на прием к врачу общей практики, терапевту и педиатру.

Медицинскую помощь будут оказывать всестороннюю. На корабле будут работать 19 кабинетов. А также маммографический, стоматологический аппараты, флюорограф и передвижной рентгенологический аппарат. Даже несложные операции можно будет проводить на борту корабля.

Как отметили в Департаменте здравоохранения Югры, плавполиклинику в 2017 году модернизировали. Поменяли не только ходовые части корабля, но и медицинскую начинку. На «Николае Пирогове» были установлены новейшие цифровые флюорограф и мамограф. А также усовершенствовали каюты для персонала.

Напомним, что зимой, со становлением зимников и ледовых переправ, в отдаленные поселки округа приезжает «поликлиника на колесах» — передвижные медицинские комплексы. В период 2017-2018 г. врачи обследовали 3000 пациентов.