Травников: Новосибирская область должна стать центром науки и инноваций

Готовность Новосибирской области к существующим и возникающим большим вызовам на основе генерации и применения новых знаний обсудили 26 апреля на пленарном заседании «Целевая модель пилотного региона Стратегии научно-технологического развития» с участием статс-секретаря — заместитель Министра экономического развития РФ Олега Фомичева . Мероприятие прошло в рамках стратегической сессии, посвященной разработке модели пилотного региона СНТР.

Одним из приоритетов развития Новосибирской области, отметил врио Губернатора, региональные власти видят инновационную экономику, ориентированную на высокотехнологичные производства. Развитию данного направления посвящены собственные программы региона — программа реиндустриализации экономики Новосибирской области, разрабатываемая Стратегия социально-экономического развития региона. В нашей области уже действует ряд инновационных предприятий, работают программы господдержки. И новые приоритетные проекты в рамках СНТР могут быть успешно реализованы на территории нашего региона.

Главным результатом программы «Новосибирская область — пилотный регион по реализации СНТР России» будет становление нашего региона как центра науки, инноваций и высоких технологий мирового уровня, обеспечивающего динамичный рост экономики и создание благоприятных условий для развития человеческого капитала, интеллектуального потенциала страны.

Реализация пилотной федеральной программы особенно актуальна в свете поддержанного Президентом России Владимиром Путиным проекта «Академгородок 2.0» — нового этапа развития Новосибирского научного центра на базе Новосибирского Академгородка, наукограда Кольцово, Краснообска и промышленного потенциала Бердска

«Участие в Стратегии научно-технологического развития России позволит нам обеспечить высокую востребованность наших инновационных разработок, будет способствовать росту инвестиций в этот сектор экономики и нашему продвижению на мировых рынках инноваций», — подчеркнул Андрей Травников . Реализация СТНР может стать одним из главенствующих направлений в новой редакции Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области.

Об основных механизмах реализации Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации сообщил статс-секретарь — заместитель Министра экономического развития РФ Олег Фомичев. Участники пленарного заседания также рассмотрели планы СО РАН и предложения Новосибирской области по реализации СНТР, потенциал создания и развития инновационного научно-технологического центра (Технологической долины) на базе НГУ, вопросы участия нашего региона в НТИ.