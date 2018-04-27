1 мая в Перми изменится расписание движения общественного транспорта

1 мая общественный транспорт в Перми будет ходить по изменённому расписанию.

Как пояснили в администрации города, на время проведения праздничных мероприятий с 5 до 13 часов для движения транспорта будет закрыт центр города.

Кроме того, движение ограничат по ряду улиц в Орджоникидзевском и Кировском районах Перми.

Как сообщили в городском департаменте дорог и транспорта, на время шествия по Комсомольскому проспекту будет закрыто движение транспорта по следующим улицам:

— пр. Комсомольский (четная и нечетная сторона) от пл. Комсомольская до ул. Петропавловская;

— ул. Полины Осипенко от ул. Газеты Звезда до ул. Пионерская;

— ул. 1-я Красноармейская от ул. Газеты Звезда до пр. Комсомольский;

— ул. Глеба Успенского от пр. Комсомольский до ул. Пионерская;

— ул. Тимирязева от пр. Комсомольский до ул. Газеты Звезда;

— ул. Швецова от ул. Газеты Звезда до пр. Комсомольский;

— ул. Революции от ул. Газеты Звезда до ул. Куйбышева;

— ул. Краснова от ул. Сибирская до ул. Пушкина;

— ул. Пушкина от ул. Сибирская до ул. Куйбышева;

— ул. Луначарского от ул. Попова до ул. Сибирская;

— ул. Екатерининская от ул. Сибирская до ул. Попова;

— ул. Пермская от ул. Сибирская до ул. Попова;

— ул. Ленина от ул. Газеты Звезда до ул. Попова;

— ул. Куйбышева от ул. Пушкина до ул. Петропавловская.

С 13 до 16 часов (на время проведения эстафеты на призы газеты «Звезда») будет закрыто движение на Комсомольском проспекте (от улицы Ленина до Комсомольской площади). По пересекающим проспект улицам на время забегов движение будет приостанавливаться.

В Орджоникидзевском районе на время проведения праздничной демонстрации с 8.30 до 13.00 закроют движение транспорта по улице Академика Веденеева от улицы Лянгасова до улицы Первомайская.

В Кировском районе на время проведения демонстрации и праздничной программы с 8.30 до 14.00 закроют движение по следующим улицам:

— ул. Кировоградская от ул. Липатова до ул. Худанина;

— ул. Шишкина от ул. Закамская до ул. Кировоградская;

— ул. Оборонщиков от ул. Закамская до ул. Кировоградская;

— ул. Астраханская от ул. Закамская до ул. Кировоградская;

— ул. Адмирала Нахимова от ул. Закамская до ул. Кировоградская;

— ул. Ласьвинская (четная и нечетная сторона) от ул. Закамская до ул. Кировоградская;

— ул. Федосеева от ул. Закамская до ул. Кировоградская.

На этих участках запретят парковку и остановку транспорта. Соответствующие дорожные знаки обещают вовремя разместить на участках дороги.

Также с 5 до 16 часов изменится работа общественного транспорта.

Автобусные маршруты №1, №3, №4, №5, №10, №13, №14, №19, №32, №33, №36, №59, №61, №67, №66, №74, №77 будут следовать в объезд через улицы Белинского, Куйбышева, Сибирская.

Движение автобусных маршрутов №7, №41, №60 в направлении центра города с 05:00 до 13:00 будет организовано до остановочного пункта «Улица Попова».

Путь следования троллейбусных маршрутов №5, №10, №12, №13 сократят с 6.30 до 16.00. Так маршрут №5 будет курсировать сообщением «Улица Гусарова — Комсомольская площадь», маршруты №10, №12 и №13 будут следовать сообщением «Микрорайон Парковый — Центральный рынок». Троллейбусный маршрут №1 начнет работу после 16.00 без изменений в схеме движения.

Движение трамвайных маршрутов №4, №7 и №11 будет организовано до конечных остановок через ул. Белинского с 10.00 до 13.00.

На период прохождения колонн по ул. Белинского и Комсомольской площади движение трамвайных и троллейбусных маршрутов будет организовано с временной приостановкой.

На время прохождения шествия трудящихся в Орджоникидзевском районе по ул. Академика Веденеева работа автобусных маршрутов будет организована следующим образом:

— работа маршрута №21 будет приостановлена на время прохождения трудящихся;

— маршруты №22, №77, №48 будут следовать по Ленинскому проспекту, улицам Лянгасова и далее по маршруту следования;

— маршруты №44, №71 будут следовать до остановочного пункта «Станция Лодочная».