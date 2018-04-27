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Ставропольские аграрии реализуют пять крупнейших инвестпроектов
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Ставропольские аграрии реализуют пять крупнейших инвестпроектов 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Ставропольском крае к началу 2019 года планируется реализовать пять крупнейших инвестиционных проектов в сфере АПК. Информацию об этом сообщили в пресс-службе краевого министерства сельского хозяйства.
Известно, что самым крупным проектом станет строительство тепличного комплекса «Солнечный дар». Здесь будут производить плодовоовощную продукцию в закрытом грунте на площади 57,2 га. Отметим, что комплекс построят в Изобильненском городском округе до конца текущего года. На реализацию этого инвестпроекта планируется потратить более 8,4 млрд рублей. Тепличный комплекс позволит создать почти полтысячи рабочих мест.
Здесь же будет построен завод по производству 10 тысяч тонн классических гибридов семян подсолнечника и кукурузы.
В Александровском районе планируется до декабря 2018 года реконструировать животноводческий комплекс «Агроальянс Инвест», где выращивают 1,7 тысячи коров.
В 2019 году на территории Красногвардейского района построят птицеплемпродуктор. Здесь будут производить инкубационное яйцо индейки HybridConverter.
Кроме того, в следующем году на территории Минераловодского района будет запущен завод по мясопереработке.
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