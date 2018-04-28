Губернатор Андрей Воробьев превращает леса в каменные джунгли

Вдобавок к мусорному кризису губернатор Московской области Андрей Воробьев решил добавить жителям региона еще одну проблему. В Одинцовском районе близ поселения «Ершовское», которое объединяет семь населенных пунктов с несколькими тысячами жителей, вот-вот начнется строительство жилмассива. Для этого областное правительство готово пожертвовать целой экосистемой — Липкинским лесом, около 40 гектаров которого были незаконно переданы в частную собственность группе коммерсантов.

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Короли с Рублевки

О вырубке, угрожающей Липкинскому лесу, жители Одинцовского района узнали случайно — власти предпочли не афишировать столь важное событие. В декабре 2017 года управление архитектуры и градостроительства Московской области заявило об изменении генерального плана Ершовского поселения и втихую назначило публичные слушания, никого на них не пригласив. Этими изменениями чиновники как раз и собирались подготовить почву для вырубки и застройки леса.

Впрочем, почву готовили еще с 2010 года, когда областью руководил губернатор Борис Громов . Своим распоряжением Громов сперва превратил почти 40 гектаров леса в землю для жилого строительства, а затем постепенно передал эту землю ЗАО «Агрокомплекс Горки-2». Именно это ЗАО и выступило заявителем, по первому требованию которого лесным землям изменили назначение.

Естественно, что Громов не советовался с жителями поселения, которых эти изменения касаются напрямую. Провернуть дело втемную, без обсуждения, губернатору помогла местная администрация, составив некое заключение от имени главы поселения Алексея Бредова.

Владельцами «Горок-2» в числе прочих являются миллиардеры Гавриил Юшваев Давид Якобашвили . Последнего журналисты нередко называют «Королем Рублевки». После громовского самодурства захватчики временно затаились и активизировались лишь недавно, видимо, получив поддержку от губернатора Воробьева.

Простой подсчет показывает, что деньги на кону стоят немалые — около 200 млн долларов, если принять во внимание, что одна сотка на Рублевке, определенная под строительство, стоит от 7 до 80 тысяч долларов. Гектар выйдет уже в 5 млн долларов, а 39 гектаров — в 195 млн долларов. После застройки сумму можно будет смело умножить на два. За часть от такого большого куша вполне можно обеспечить бизнесменов поддержкой.

У жителей Ершово не вызывает сомнений, что Воробьев имеет отношение ко всем этим земельным махинациям — он является председателем градостроительного совета МО, и ничего без его ведома на территории Подмосковья не строится и не планируется строить.

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В возведении многоэтажек на подмосковных землях глава региона имеет и свой корыстный интерес — его мать и брат являются учредителями одного из главных застройщиков области — строительной компании «Самолет». Кстати, «Самолет» уже успел засветиться в одной темной истории, когда на участке под малоэтажное строительство компания внезапно возвела 22-этажные башни. Как выяснилось, с разрешения сына и брата Андрея Воробьева.

Секретные материалы в Подмосковье

Осознав масштаб угрозы, жители Ершовского бросились искать то самое злополучное постановление губернатора Громова, чтобы оспорить его в судебном порядке. Но документа и след простыл.

«Ни одного заключения никто никогда не видел. Ни одного документа мы найти не можем. Они должны быть в публичном пространстве. Я пришла в администрацию, неофициально, спросила: «А у вас можно попросить посмотреть это заключение?» Изумление было искренним, таким, что подделать его нельзя», — передает слова активистки Анастасии Ветровой издание «Новые известия».

Складывается впечатление, что кто-то специально затер следы, чтобы наружу не выплыли все нарушения при распределении земли, которые позволяли себе власти Подмосковья в 2010 году. Корреспондент «НИ» побеседовал с главой поселения Алексеем Бредовым, тем самым, который помог Громову переоформить землю для «Горок», но он поспешил снять с себя ответственность.

«Там наверху «ломают копья» по этому поводу. Я боюсь вас ввести в заблуждение по двум причинам: генеральные планы разрабатываются губернатором, а утверждаются районными Советами депутатов. Вот такую схему они намудрили. Мы из этого процесса выведены полностью. Губернатор, перераспределяя полномочия, забрал у нас, отдал себе, и часть отдал району», — заявил Алексей Бредов.

Сейчас жители поселения обратились за помощью в Генпрокуратуру и надеются на скорый ответ ведомства Юрия Чайки . Ведь опасность стройки в Липкинском лесу заключается не только в ужасающем вреде экологии области, но и в том риске, которому подвергнутся будущие покупатели жилья. Как только застройщики потеряют губернаторскую «крышу», дома людей могут признать самостроем и снести без всякой компенсации.

Подробности — в подборке ПАСМИ «Экологическая катастрофа губернатора Воробьева»