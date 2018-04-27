На время майских праздников будет ограничена продажа алкоголя

Как сообщает официальный портал Мэра и Правительства Москвы, в столице в майские праздники 2018 года будет ограничена продажа алкогольной продукции и напитков в стеклянной таре.

В праздничные выходные, с 29 апреля по 2 мая, и в День Победы, 9 мая, в Москве будет введено ограничение на продажу алкоголя. Купить спиртное нельзя будет в магазинах, которые находятся поблизости от мест массовых гуляний — пешеходных улиц, площадей и парков. Под запрет попадут все виды спиртных напитков, в том числе пиво. Кроме того, в эти дни ограничат продажу прохладительных напитков в стеклянной таре. Как отметил руководитель столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников , указанное ограничение вводится для предотвращения травматизма среди отдыхающих, а также с целью профилактики правонарушений.

Фото взято: http://nesvetay-tv.com/uploads/posts/2016-05/1463663595_16-alko.jpg