В Костроме решили разрабатывать новый кодекс об административных правонарушениях

Костромской области решили разработать новый кодекс об административных правонарушениях, сообщает пресс-служба губернатора. Действующему уже более 10 лет, и за время его существования в документ изменяли более 70 раз. Да и за 10 лет в регионе многое изменилось. Вывод — новый кодекс необходим.

К сожалению, мы сегодня наблюдаем картину, когда те меры, которые мы прописываем в кодексе об административных правонарушениях, не дают очевидного результата. В первую очередь связано это с тем, что некоторые граждане, бизнес, представители муниципальной власти начинают привыкать к отдельным позициям кодекса. Для нас принципиально важно создать такую систему, при которой не нарушать выгоднее, чем платить штрафы, — сказал губернатор Сергей СИТНИКОВ

К разработке нового документа подключили научное сообщество Костромской области, в тои числе, сотрудники опорного вуза.

В числе предложений могут быть наказания за самовольную установку ограждений — это в ситуациях, когда обозначают места размещения транспортных средств во дворах, за непринятие мер по расчистке крыш от снега и льда, за непринятие мер к ликвидации просадки грунта при производстве земляных работ и ряд других составов правонарушений, — рассказал заведующий кафедрой конституционного и муниципального права юридического института КГУ Денис ЛУКОЯНОВ.

Сергей Ситников поставил задачу к сентябрю подготовить основу документа и вынести его на общественное обсуждение.