Выборы губернатора должны стать главной повесткой дня — политолог Прудник

«В сентябре в Нижегородской области состоятся выборы губернатора, но удивительно то, что большинство нижегородцев еще не подозревает об этом, потому что все их внимание было приковано к другим событиям начала нынешнего года — к президентским выборам, приближающемуся Чемпионата мира по футболу. За текущей суетой многие не обращают внимания на то, что выборы губернатора буквально через несколько месяцев, — говорит политолог. -Именно для решения этой задачи очень эффективным средством является проведение партийного праймериз по выдвижению кандидатов на пост губернатора».

Эксперт считает, что таким образом можно будет привлечь внимание нижегородцев и к самим выборам, и к кандидатам — как к врио губернатора, так и иным кандидатам.

«Предварительное голосование, несмотря на то, что носит узкопартийный характер, имеет и общественное звучание, поскольку нижегородцы подробнее узнают и о политической программе врио и о новых политиках, о тех людях, которые планируют на долгосрочной основе участвовать в политической жизни Нижегородской области», — продолжает Прудник.

О кандидатах

Политолог считает, что среди тех, кто будет заявлять о себе на праймериз, вряд ли будут «раскрученные», к именам которых уже привыкли.

«И это не должно удивлять. Сейчас происходит возрастная смена политической элиты и на авансцену выходит новое поколение, которое еще не совсем раскручено, некоторые из этих политиков еще недостаточно хорошо известны, но именно они являются будущим страны и нашей области. На праймериз «Единой России» мы должны внимательно присмотреться к новым лицам, понимая, что мы присматриваемся к той Нижегородской области, которая будет через 5-7 лет», — считает Прудник.