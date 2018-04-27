Предстоящие выборы губернатора Нижегородской области, назначенные на сентябрь 2018 года, нужно делать главной политической повесткой дня, заявил политолог Александр Прудник, комментируя итоги внутрипартийного предварительного голосования «Единой России» для последующего выдвижения кандидата на досрочных выборах.
«В сентябре в Нижегородской области состоятся выборы губернатора, но удивительно то, что большинство нижегородцев еще не подозревает об этом, потому что все их внимание было приковано к другим событиям начала нынешнего года — к президентским выборам, приближающемуся Чемпионата мира по футболу. За текущей суетой многие не обращают внимания на то, что выборы губернатора буквально через несколько месяцев, — говорит политолог. -Именно для решения этой задачи очень эффективным средством является проведение партийного праймериз по выдвижению кандидатов на пост губернатора».
Эксперт считает, что таким образом можно будет привлечь внимание нижегородцев и к самим выборам, и к кандидатам — как к врио губернатора, так и иным кандидатам.
«Предварительное голосование, несмотря на то, что носит узкопартийный характер, имеет и общественное звучание, поскольку нижегородцы подробнее узнают и о политической программе врио и о новых политиках, о тех людях, которые планируют на долгосрочной основе участвовать в политической жизни Нижегородской области», — продолжает Прудник.
О кандидатах
Политолог считает, что среди тех, кто будет заявлять о себе на праймериз, вряд ли будут «раскрученные», к именам которых уже привыкли.
«И это не должно удивлять. Сейчас происходит возрастная смена политической элиты и на авансцену выходит новое поколение, которое еще не совсем раскручено, некоторые из этих политиков еще недостаточно хорошо известны, но именно они являются будущим страны и нашей области. На праймериз «Единой России» мы должны внимательно присмотреться к новым лицам, понимая, что мы присматриваемся к той Нижегородской области, которая будет через 5-7 лет», — считает Прудник.