Настал момент, когда выборы губернатора надо вводить в фокус общественного внимания, — Прудник

«В сентябре 2018 года в Нижегородской области состоятся выборы губернатора, но удивительно то, что большинство нижегородцев еще не подозревает об этом, потому что все их внимание было приковано к другим событиям начала нынешнего года — к президентским выборам, приближающемуся Чемпионата мира по футболу. За текущей суетой многие не обращают внимания на то, что выборы губернатора буквально через несколько месяцев.

Сейчас настал момент, когда губернаторские выборы надо вводить в фокус общественного внимания. Их надо делать главной политической повесткой дня. Именно для решения этой задачи очень эффективным средством является проведение партийного праймериз по выдвижению кандидатов на пост губернатора. Во время этого выдвижения внимание нижегородцев будет привлечено и к самим выборам и к кандидатам — как к врио губернатора, так и к новым лицам, которые будут заявлять о своих политических амбициях. Предварительное голосование, несмотря на то, что носит узкопартийный характер, имеет и общественное звучание, поскольку нижегородцы подробнее узнают и о политической программе врио и о новых политиках, о тех людях, которые планируют на долгосрочной основе участвовать в политической жизни Нижегородской области. Поэтому это очень важное мероприятие, которое надо провести на достаточно высоком уровне, а главное информационно его обеспечить.

Что касается кандидатов, которые будут заявлять о себе на праймериз, то здесь вряд ли встретятся раскрученные, привычные за десятилетия имена нижегородских политиков и это не должно удивлять. Сейчас происходит возрастная смена политической элиты и на авансцену выходит новое поколение, которое еще не совсем раскручено, некоторые из этих политиков еще недостаточно хорошо известны, но именно они являются будущим страны и нашей области. На праймериз «Единой России» мы должны внимательно присмотреться к новым лицам, понимая, что мы присматриваемся к той Нижегородской области, которая будет через 5-7 лет».