АО «Восточный Порт» обработало 300 крупнотоннажных балкеров

Балкер FPMC B Guard дедвейтом 180 тыс. тонн взял на борт 143 тыс. тонн экспортного угля премиального качества на глубоководном причале специализированного угольного комплекса АО «Восточный Порт» и отправился в Тайвань.

«Восточный Порт» — единственный порт в Приморском крае , где возможна обработка крупнотоннажных балкеров дедвейтом более 180 тыс. тонн. Благодаря природным глубинам и глубине 16,5 метров у причалов специализированного угольного комплекса порт может принимать и отгружать угольную продукцию на суда типа capesize. Высокая производительность с применением конвейерного оборудования позволяет обеспечить погрузку на суда такого типа со скоростью более 60 тыс. тонн в сутки. В среднем, на погрузку уходит менее трех суток», — рассказал директор по эксплуатации АО «Восточный Порт» Вадим Байбак.

С начала 2018 года «Восточный Порт» обработал 185 судов, 20 из которых — типа capesize. Для сравнения, за аналогичный период 2017 года к причалам порта вставали под погрузку 180 судов, из них — 15 типа capesize. Напомним, в августе 2016 года завершено строительство причала на Третьей очереди специализированного угольного терминала АО «Восточный Порт» — крупнейшего частного портового инвестиционного проекта на Дальнем Востоке. Новый причал протяженностью 300 метров — уникальное гидротехническое сооружение, строительство которого велось полностью с береговой части. Его глубина, как и у причала на действующем специализированном угольном комплексе, составляет 16,5 метров и позволит принимать суда дедвейтом более 180 тыс. тонн.