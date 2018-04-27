На Российской неделе ГЧП подписан Меморандум о сотрудничестве между компаниями УК «Платная дорога» и «Автодор-Платные дороги»

В Меморандуме стороны выразили готовность к сотрудничеству при реализации инвестиционных проектов Группы компаний «Платная дорога». Совместная деятельность, учитывая компетенции и опыт компании «Автодор-Платные дороги» по выполнению функций оператора на платных участках автодорог, в первую очередь, будет направлена на повышение качества услуг, предоставляемых пользователям, в том числе благодаря оптимизации использования электронных средств регистрации проезда.

«Региональные проекты по развитию транспортной инфраструктуры на основе механизма государственно-частного партнерства являются, безусловно, той частью отрасли, которая в ближайшее время будет очень динамично развиваться. Специфика данных проектов связана с тем, что многие автомобилисты уже имеют транспондеры, выданные эмитентами для других объектов, а, значит, обязательно должен быть обеспечен проезд этой группы пользователей. Наша компания является таким эмитентом, при этом имеющим релевантную клиентскую базу, и я уверен, что наше сотрудничество позволит решить данную задачу наиболее удобным для пользователей образом. Кроме того, надеюсь, что опыт нашей компании в части оперирования будет также востребован и поспособствует как наиболее эффективной организации данных проектов с точки зрения оптимизации бизнес-процессов и сокращения затрат концессионера, так и обеспечению максимального удобства и удовлетворенности пользователей», — высказал уверенность Дмитрий Дунаев

«Мы создаем современные объекты транспортной инфраструктуры, которые должны обеспечивать пользователям не только безопасный, но и комфортный проезд. При этом « Автодор — Платные дороги» имеет значительный, и, самое главное — успешный опыт создания и управления системами взимания платы. Сотрудничество наших компаний позволит внедрить на создаваемых ГК «Платная дорога» объектах технологичные системы взимания платы, отвечающие всем современным требованиям. Совместно с «Автодор — Платные дороги» мы планируем изучать новейшие разработки и практики в этом направлении, а также возможности присоединения объектов ГК «Платная дорога» к системе интероперабельности», — прокомментировал Вадим Коваленко.