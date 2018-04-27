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«Автодор — Платные дороги» поможет в реализации дорожных проектов в Подмосковье
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«Автодор — Платные дороги» поможет в реализации дорожных проектов в Подмосковье 

РИАМО 39 минут назад
Фото: РИАМО
ООО «Автодор — Платные дороги» и ООО «Управляющая компания „Платная дорога“ (входит в группу компаний „Платная дорога“) подписали меморандум о сотрудничестве в реализации инвестиционных контрактов в Подмосковье, говорится в сообщении министерства инвестиций и инноваций Московской области.
ГК „Платная дорога“ реализует шесть инвестиционных проектов в Московской области: пять — по созданию и эксплуатации на платной основе автодорожных путепроводов через железнодорожные пути в местах одноуровневых пересечений с автомобильными дорогами и один — по созданию и эксплуатации на платной основе новой автомобильной дороги в объезд центра Наро-Фоминска. Реализация этих проектов осуществляется без привлечения бюджетных средств.
»ООО «Автодор-Платные Дороги», входящая в группу компаний «Автодор», и ООО «УК „Платная дорога“, входящая в группу компаний „Платная дорога“, 25 апреля подписали меморандум о сотрудничестве. В меморандуме стороны выразили готовность к сотрудничеству при реализации инвестиционных проектов группы компаний „Платная дорога“, — отмечается в сообщении.
Совместная деятельность, учитывая компетенции и опыт компании „Автодор — Платные дороги“ по выполнению функций оператора на платных участках автодорог, в первую очередь будет направлена на повышение качества услуг, предоставляемых пользователям, в том числе благодаря оптимизации использования электронных средств регистрации проезда.
»Мы создаем современные объекты транспортной инфраструктуры, которые должны обеспечивать пользователям не только безопасный, но и комфортный проезд. При этом «Автодор — Платные дороги» имеет значительный, и, самое главное — успешный опыт создания и управления системами взимания платы. Сотрудничество наших компаний позволит внедрить на создаваемых ГК «Платная дорога» объектах технологичные системы взимания платы, отвечающие всем современным требованиям», — сказал генеральный директор УК «Платная дорога» Вадим Коваленко.
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