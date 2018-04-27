«Автодор — Платные дороги» поможет в реализации дорожных проектов в Подмосковье

ООО «Автодор — Платные дороги» и ООО «Управляющая компания „Платная дорога“ (входит в группу компаний „Платная дорога“) подписали меморандум о сотрудничестве в реализации инвестиционных контрактов в Подмосковье , говорится в сообщении министерства инвестиций и инноваций Московской области.

ГК „Платная дорога“ реализует шесть инвестиционных проектов в Московской области: пять — по созданию и эксплуатации на платной основе автодорожных путепроводов через железнодорожные пути в местах одноуровневых пересечений с автомобильными дорогами и один — по созданию и эксплуатации на платной основе новой автомобильной дороги в объезд центра Наро-Фоминска . Реализация этих проектов осуществляется без привлечения бюджетных средств.

»ООО «Автодор-Платные Дороги», входящая в группу компаний «Автодор», и ООО «УК „Платная дорога“, входящая в группу компаний „Платная дорога“, 25 апреля подписали меморандум о сотрудничестве. В меморандуме стороны выразили готовность к сотрудничеству при реализации инвестиционных проектов группы компаний „Платная дорога“, — отмечается в сообщении.

Совместная деятельность, учитывая компетенции и опыт компании „Автодор — Платные дороги“ по выполнению функций оператора на платных участках автодорог, в первую очередь будет направлена на повышение качества услуг, предоставляемых пользователям, в том числе благодаря оптимизации использования электронных средств регистрации проезда.