Россвязь: В России растет доля отечественного телекомоборудования

Олег Духовницкий. В 2016 году процент «российских» сертификатов составлял 32 процента от общего числа выданных документов. Если говорить о декларациях соответствия, то в 2017 из 2649 — 594 на российское оборудование (22 процента), в 2016 году из 2590 — 550 (21 процент). Традиционно большой процент продукции отечественного происхождения занимают антенны, кабельная продукция, оборудование ТВ вещания и электропитания, уточнил «РГ» глава Россвязи

В последние годы есть положительная тенденция к увеличению доли отечественной продукции в таких группах средств связи, как оборудование коммутации и маршрутизации IP — это всевозможные шлюзы, файрволы, маршрутизаторы, оптическое оборудование и системы синхронизации, а также программно-аппаратные комплексы для тарификации и управления и мониторинга сетей связи, констатировал он.

Россвязь поддерживает отечественных разработчиков и изготовителей ИКТ оборудования, принимает активное участие в работе межэкспертного совета при Минпромторге РФ по присвоению статуса телекоммуникационного оборудования российского производства (ТОРП). По словам Духовницкого, агентство регулярно вносим свои предложения коллегам из других ведомств по оптимизации действующего порядка получения статуса, в частности, расширению номенклатуры средств связи, которым он может быть присвоен.

В рамках работы Ассоциации «Связь» все органы по сертификации, участники организуемой Россвязью системы подтверждения соответствия в области связи пришли к единогласному решению по предоставлению пятнадцати процентной скидки от суммы установленных цен при проведении работ по сертификации оборудования, внесенного в реестр Телекоммуникационного оборудования российского производства (ТОРП), сказал глава Россвязи.

Ранее, на расширенном совещании службы Олег Духовницкий отмечал, что каждое из пяти базовых направлений программы «Цифровая экономика» связаны и с деятельностью ведомства. В «Нормативном регулировании» ведомство участвует в разработке проектов двух законов, регулирующих формирование системы электронного подтверждения соответствия и создания сети электронных сертификационных центров, а также создания механизма использования уполномоченными органами результатов вычислительных экспериментов взамен натурных испытаний.