В Тюмени перекроют движение на репетицию парада ко Дню Победы

В преддверии праздника Дня Победы, в Тюмени будет проходить репетиция парада. В связи с этим 4 и 7 мая будет ограничено движение транспорта с 18:30 до 22:00 часов по улице Республики от улицы Профсоюзной до улицы Челюскинцев.

Кроме того, движение будет ограничено для пропуска пеших колон и спецтехники, на время их прохождения: на ул. Ленина от ул. Профсоюзной до ул. Челюскинцев, на ул. Орджоникидзе от ул. Хохрякова до ул. Герцена, на ул. 8-е Марта от ул. Хохрякова до ул. Ленина, на ул. Водопроводной от ул. Хохрякова до ул. Ленина, на ул. Первомайской от ул. Хохрякова до ул. Герцена.

«Мы просим автовладельцев быть внимательнее, заблаговременно выбирать маршрут движения, следовать указаниям регулировщиков и отнестись с пониманием к возможным неудобствам», — сообщили в управлении ГИБДД по Тюменской области

Фото Tumix.ru.