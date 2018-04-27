Волгоградцы продолжают жаловаться на качество оказания коммунальных услуг

Жители Волгоградской области чаще всего в I квартале 2018 года жаловались на качество оказания ЖКУ и не только.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в Госжилнадзоре, в инспекцию за это период поступило в общей сложности 3 106 обращений. Большая их часть — 36,7% — касалась технического состояния и эксплуатации жилищного фонда. На втором месте по количеству жалоб — 25% — оказались вопросы соблюдения УК порядка начисления платы за жилищные и коммунальные услуги. На третьем месте по объему жалоб оказались вопросы качества оказания коммунальных услуг — 13,4%. При этом больше всего волгоградцы были недовольны отоплением (6%), холодным и горячим водоснабжением (1,6% и 2,1%), электроснабжением (2,1%), водоотведением (0,9%), газоснабжением (0,7%).

В Госжилнадзоре также заявили, что волгоградцы стали меньше жаловаться на несоблюдение УК порядка начисления платы за жилищные и коммунальные услуги. Количество обращений по этой проблеме снизилось с 29% до 25%.