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Волгоградцы продолжают жаловаться на качество оказания коммунальных услуг
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Волгоградцы продолжают жаловаться на качество оказания коммунальных услуг 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Жители Волгоградской области чаще всего в I квартале 2018 года жаловались на качество оказания ЖКУ и не только.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в Госжилнадзоре, в инспекцию за это период поступило в общей сложности 3 106 обращений. Большая их часть — 36,7% — касалась технического состояния и эксплуатации жилищного фонда. На втором месте по количеству жалоб — 25% — оказались вопросы соблюдения УК порядка начисления платы за жилищные и коммунальные услуги. На третьем месте по объему жалоб оказались вопросы качества оказания коммунальных услуг — 13,4%. При этом больше всего волгоградцы были недовольны отоплением (6%), холодным и горячим водоснабжением (1,6% и 2,1%), электроснабжением (2,1%), водоотведением (0,9%), газоснабжением (0,7%).
В Госжилнадзоре также заявили, что волгоградцы стали меньше жаловаться на несоблюдение УК порядка начисления платы за жилищные и коммунальные услуги. Количество обращений по этой проблеме снизилось с 29% до 25%.
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