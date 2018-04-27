Три года зоны: замглавы Чановского района улучшила жилищные условия

Как установил суд, в 2010 году внимание замглавы Чановского района привлекла федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 2012 года». Она подала заявление о включении ее в состав селян, претендующих на улучшение жилищных условий, в том числе молодых семей и молодых специалистов.

Однако законных оснований на это у женщины не было. К своему заявлению Имшенная приложила копии паспортов членов своей семьи с отметкой о регистрации по месту жительства в Чановском районе. Фактически они имели постоянное место жительства в Новосибирске

Администрация Чановского района сформировала список граждан для улучшения жилищных условий, куда была включена и замглавы. Список направили в Министерство сельского хозяйства НСО, и в 2013 году Имшенная получила выплату в размере 1 миллион 257 тысяч рублей.

Спустя три года по результатам прокурорской проверки в отношении Нели Имшенной возбудили уголовное дело по ч.4 ст.159.2 УК РФ (Мошенничество при получении выплат в особо крупном размере). 27 апреля 2018 года Чановский районный суд признал 57-летнюю женщину виновной и вынес приговор — три года лишения свободы (условно с испытательным сроком на четыре года) и штраф в размере 100 тысяч рублей. Также Имшенную обязали возместить ущерб Минсельхозу.

В конце марта в суд передали еще одно громкое дело — начальника управления по жилищным вопросам мэрии Новосибирска Светланы Стыниной. Она покупала жилье по заниженной цене, а продавала по рыночной, нанеся ущерб в размере более 41 миллиона рублей.