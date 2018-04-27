Ещё
Поливной сезон на самарских дачах стартует 1 мая
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Поливной сезон на самарских дачах стартует 1 мая 

ТРК Губерния 1 час назад
Фото: ТРК Губерния
Чтобы пользоваться водой на законных основаниях, необходимо получить разрешение. СКС начнут подавать воду на дачные и садовые участки Самары в первый день мая. Владельцам необходимо убедиться в наличии технической возможности для этого и отсутствии долгов, а также оформить разрешение. Коммунальщики напоминают о том, что самовольная врезка считается незаконной. В этом случае владельца участка отрежут от водоснабжения и оштрафуют. Разрешения можно оформить в офисе СКС в Самаре на улице Луначарского, 56. Задать все вопросы можно по телефонам (846) 336-24-14, 334-75-02.
Фото: Самарские коммунальные системы
ТРК Губерния: последние новости
Жители Самары попросили продлить автобусный маршрут № 35 В Самаре проверили пункты аккредитации автотранспорта на время мундиаля Первомай Самара встретит праздничным шествием
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Прояснилась судьба впавшего в кому Джигарханяна54
Майские законы отразятся на зарплатах россиян155
Что Меркель отдаст за российский газ71
Морской авиации России предрекли смерть548
Трамп сообщил о ночевке в Москве14
Видео
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
00:36
Россия впервые показала «Корсар»
Армия Оружие
В Сеть попали кадры убийства лидера йеменских хуситов
В мире Ближний Восток
Пилот экстренно посадил самолет на оживленное шоссе
Происшествия
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
03:27
Минздрав похвалился победой над пьянством
Общество
03:04
Прояснилась судьба впавшего в кому Джигарханяна
Шоу-бизнес
00:43
«Кровавая Джина» возглавила ЦРУ
В мире Другое
02:45
Путин предупредил об очень тяжелых последствиях
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение