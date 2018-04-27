Поливной сезон на самарских дачах стартует 1 мая 

Чтобы пользоваться водой на законных основаниях, необходимо получить разрешение. СКС начнут подавать воду на дачные и садовые участки Самары в первый день мая. Владельцам необходимо убедиться в наличии технической возможности для этого и отсутствии долгов, а также оформить разрешение. Коммунальщики напоминают о том, что самовольная врезка считается незаконной. В этом случае владельца участка отрежут от водоснабжения и оштрафуют. Разрешения можно оформить в офисе СКС в Самаре на улице Луначарского, 56. Задать все вопросы можно по телефонам (846) 336-24-14, 334-75-02.
Фото: Самарские коммунальные системы