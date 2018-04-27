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TMG начнет размещать рекламу на городском транспорте Петербурга
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TMG начнет размещать рекламу на городском транспорте Петербурга 

Sostav.ru 1 час назад
Фото: Sostav.ru
В апреле между СПб ГУП «Пассажиравтотранс» и TMG (Transit Media Group), крупнейшим федеральным оператором рекламы на общественном транспорте, был подписан трёхлетний договор на право размещения рекламы внутри салонов городского транспорта в Петербурге.
Ежегодно СПб ГУП «Пассажиравтотранс» перевозит 300 млн пассажиров в Петербурге. «Мы рады новому сотрудничеству с крупнейшим на территории Северо-Запада перевозчиком. Размещение рекламы по стандарту TMG — как на новом транспорте государственного унитарного предприятия, так и инвентаре коммерческих парков, которым мы также оперируем — предоставит рекламодателю единое качество сервиса на полном спектре маршрутов, доступных в „едином окне“, — комментирует генеральный директор TMG Александр Эпин.
За последние два года объем внутрисалонной рекламы в Петербурге вырос на 30%. Основным форматом размещения являются стикеры, востребованность которых продиктована выгодным соотношением большого охвата и невысокой цены. Один стикер обеспечивает порядка 500 000 контактов с потребителем в месяц, при этом, его стоимость составляет всего 760 руб. /мес. Кроме того, такая реклама обеспечивает длительное воздействие (среднее время поездки пассажира составляет 25 минут) — что, безусловно, влияет на ее запоминаемость.
Также существуют премиальные и креативные способы продвижения внутри общественного транспорта, такие как брендирование потолка и пола.
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