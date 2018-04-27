Летом в Перми демонтируют старый участок путепровода Транссиба

29 апреля поезда на Транссибирской магистрали в районе улицы Героев Хасана в Перми начнут ходить по новому путепроводу.

Как рассказали в городской администрации, переключение движения со старого путепровода на новый пройдёт в два этапа.

29 апреля организуют первое технологическое окно по переключению чётного пути.

Второй этап переключения движения запланирован на 30 мая. В это время будет переключение нечётного пути.

Переключения на новый участок не приведут к изменениям в расписании. Перерывов в движении грузовых и пассажирских поездов не будет, Транссиб будет работать в штатном режиме.

После этого подрядчики приступят к демонтажу старого путепровода.