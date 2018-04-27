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Летом в Перми демонтируют старый участок путепровода Транссиба
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Летом в Перми демонтируют старый участок путепровода Транссиба 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
29 апреля поезда на Транссибирской магистрали в районе улицы Героев Хасана в Перми начнут ходить по новому путепроводу.
Как рассказали в городской администрации, переключение движения со старого путепровода на новый пройдёт в два этапа.
29 апреля организуют первое технологическое окно по переключению чётного пути.
Второй этап переключения движения запланирован на 30 мая. В это время будет переключение нечётного пути.
Переключения на новый участок не приведут к изменениям в расписании. Перерывов в движении грузовых и пассажирских поездов не будет, Транссиб будет работать в штатном режиме.
После этого подрядчики приступят к демонтажу старого путепровода.
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