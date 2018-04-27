Все медицинские специальности могут быть включены в программу «Московский врач»

МОСКВА , 27 апреля. / ТАСС /. Все имеющиеся в федеральном перечне медицинские специальности в будущем могут войти в программу «Московский врач», направленную на подтверждение высокого уровня квалификации медика. Об этом сообщил в пятницу в интервью ТАСС руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

"Сегодня получить статус можно по 15 из 64 специальностей, в том числе онкологии, стоматологии, гастроэнтерологии и клинической лабораторной диагностике. Скоро их будет 20. Конкретных планов включить все специальности у нас нет, но мы готовы это сделать, если получим соответствующий запрос от медицинского сообщества", — сказал он.

По его словам, как только медики выходят с инициативой внести их специальность в программу, власти города приступают к подготовке оценочной базы и экзаменационных заданий, а также формируют комиссию из экспертов. «Это делается не за один день, но, повторюсь, мы рассмотрим все поступившие от профессионального сообщества предложения даже по самым дефицитным специальностям», — добавил собеседник агентства.

"Московский врач"

Статус «Московский врач» был утвержден правительством Москвы в апреле 2017 года в целях создания системы объективной оценки профессионального уровня и формирования стимулов для непрерывного, целенаправленного и эффективного повышения квалификации врачей.

Звание присваивается врачам при условии наличия сертификата специалиста или свидетельства об аккредитации специалиста, стажа работы по специальности врача не менее пяти лет, успешного прохождения добровольных оценочных процедур, включающих клинический экзамен по специальности и защиту портфолио профессиональных достижений. Свидетельство «Московский врач» действует пять лет с возможностью подтверждения на очередной срок.

Врачам городских больниц и поликлиник, получившим статус, выплачивается дополнительное материальное поощрение в размере 15 тыс. рублей в месяц. Принять участие в оценочных процедурах для получения данного статуса могут практикующие врачи федеральных, городских, ведомственных и частных медицинских организаций. Участие является бесплатным и добровольным.