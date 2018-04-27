Шашлыкинг: где пожарить мясо в Москве

Стоит только сойти снегу в лесопарках Москвы , как горожане тянутся на традиционные весенние шашлыки. Ежегодный шашлычный сезон начинается обычно в середине апреля, а на майские праздники достигает такого размаха, что над парками столицы в выходные стоит стойкий аромат шашлычного дыма.

Одна беда: бесплатных оборудованных площадок, где можно пожарить шашлык, в перерасчете на душу населения, не так много. И в сезон нужно знать, куда идти, чтобы занять хорошую полянку и удачно припарковать автомобиль. Поэтому «МИР 24» публикует список оборудованных площадок для пикников в черте города и совсем рядом с ним. Выбирайте ближайшую к дому, и отправляйтесь на разведку, поскольку оттаяли и просохли еще не все:

Что нужно знать, отправляясь на шашлыкинг

В московских парках, лесопарках и в природных заказниках оборудованы около 300 пикниковых точек со столами, лавками, а кое-где и со стационарными мангалам. Их полный список можно найти на сайте Департамента природопользования. Жарить шашлык со своим мангалом вне этих зон запрещено.

На оборудованных площадках надо придерживаться нескольких простых правил. Жарить мясо здесь можно только на углях, не разводя открытый огонь, а тем более костры. Высота мангала должна быть не менее 30 сантиметров, чтобы не повредить корни растений. А сопутствующие шашлыкам радости в виде распития спиртных напитков официально и вовсе запрещены, ведь все парки считаются общественными местами.

Если вы собираетесь пожарить шашлык на мангале вне пикниковой зоны, например, забравшись подальше вглубь леса, то вам грозит штраф за разведение костра или использование мангала в неположенном месте — пять тысяч рублей.

И это если не случится других неприятностей: незаконной вырубки леса, замусоревания территории или пожара. Во всех этих случаях дело может кончиться, в зависимости от нанесенного урона, штрафом до двухсот тысяч рублей, а то и заведением уголовного дела. Так что лучше все же не рисковать.

Центральный административный округ

Конечно, сложнее всего найти мангальные места в центре города. Но даже там они есть! Шашлык можно пожарить в природном заказнике «Воробьевы горы» расположенном на высоком правом берегу Лужнецкой излучины Москвы-реки. Мангальные площадки есть у экологической тропы и у Андреевских прудов. К сожалению, почти все места в хорошую погоду бывают заняты даже в будни, поскольку эти площадки расположены в шаговой доступности от метро и гипермаркета «Ашан», где легко купить все необходимое для пикника, включая маринованное мясо.

На огромных территориях Парка им. Горького и Нескучного сада пикники тоже можно проводить но только без мангалов, принеся все с собой или заказав еду в соседних ресторанчиках, которых там в избытке. К майским праздникам на зеленых лужайках появятся гамаки, надувные матрасики и шезлонги. Из бесспорных плюсов можно отметить, что там очень чисто и всегда находится место для всех.

Запад Москвы

Серебряный бор Больше всего площадок для пикников в Серебряном Бору. Только бесплатных мангальных точек около 20, плюс 10 VIP-беседок, которые можно арендовать под небольшой корпоратив или день рождения.

Все мангальные точки расположены на берегах Москва-реки и Бездонного озера. Они оборудованы лавками, столами, мангалами и отделены от остальной части парка забором.

Тропаревский парк

В Тропаревский парк можно съездить на шашлыки со своим мангалом или воспользоваться специально оборудованной площадкой. Всего пикниковых точек здесь 20, и расположены они по 8 адресам, уточнить которые можно на сайте парка. Каждая из этих полянок оборудована мангалом, урной, столом и лавками. Вблизи есть песчаный пляж, бесплатные туалеты и пруд для любителей рыбалки, где можно арендовать лодку. Минус — парк работает только до 9 вечера.

Природно-исторический парк «Москворецкий»

Мангальных точек, где можно пожарить шашлыки, здесь четыре: две в Кировской пойме (ул. Исаковского, напротив домов 4-6), две в Строгинской пойме (на мысе Чистого залива). Москворецкий парк — это не только место для пикника в Москве, но и возможность послушать пение птиц, погулять по траве, подышать ароматным лесным воздухом и увидеть белок, ежей и даже зайцев.

Природный заказник «Долина реки Сетунь»

Природный заказник «Долина реки Сетунь» вытянут вдоль русла реки и занимает площадь почти 700 гектаров. На территории заказника находятся три старинных усадебных парка: усадьба Троекурово, Спасское на Сетуни, Троице-Голенищево. Цивилизация в виде постриженных лужаек и фонарей на солнечных батареях соседствует с нетронутой, хоть и слегка замусоренной, природой. В нескольких местах заказника есть оборудованные скамейками и столами пикниковые площадки, но их немного. Мангалы и пакеты для мусора надо брать с собой.

Северо-запад Москвы

Строгино

Строгинская пойма, которую еще называют Строгинский затон или Строгинский залив, это правый берег залива Москва-реки. Зеленая зона, где весной и летом масса горожан проводит свое свободное время валяясь на пляже или гуляя с детьми на детских площадках, ловя рыбу и катаясь на лодках. Оборудованных пикниковых площадок там всего пять: три мангальных точки на мысе Чистого залива, а также две — в районе дома номер 1 по Одинцовской улице.

Долина реки Сходни в Куркино

Природный парк находится на самой окраине Москвы. Он вытянут вдоль левого берега реки Сходни. Луга сменяются там смешанными лесами и перелесками, есть небольшие болотца, растет 70 видов растений, занесенных в Красную книгу, и популяция дикорастущих орхидей.

На территории парка обустроены четыре пикниковые площадки: одна в Березовой роще, две — в Захарьинской пойме и еще одна на участке парка микрорайон №11. Площадки оборудованы мангалами, скамейками и урнами.

Север Москвы

Природно-исторический парк «Покровское-Стрешнево»

Больше всего парков, где в Москве можно сделать шашлык в рамках закона, находится на севере города. Там огромные территории природно-исторического парка «Покровское-Стрешнево». Оборудованные мангальные места есть во Всехсвятской роще и Щукинском лесопарке, а также в парке по Ангарской улице и парке у Джамгаровского пруда. Одна пикниковая площадка есть и в ландшафтном заказнике Лианозовский.

Парк «Фили»

Парк «Фили» напоминает сказочный заповедный лес. Там чисто и уединенно: одно из самых красивых и комфортных мест на севере Москвы для отдыха и занятий спортом. Мангальные площадки поистине богатырские: там установлены шикарные деревянные столы с огромными скамьями, чугунные мангалы врыты в землю. Есть мусорки.

Химкинский лесопарк

В Химкинском лесопарке множество белок. Их здесь прикармливают и они почти ручные: очень доверчивые и контактные. Берите для них угощение, и, возможно, вам удастся покормить их с руки. В Лесопарке больше десяти площадок для пикников вблизи улиц Левобережная и Дыбенко. Мангалы есть, и они глубокие, поэтому угля надо брать много — 5-7 кг. Но и мяса на них пожарится много.

Северо-восточный административный округ

Парк «Отрада»

«Отрада» — парк в пойме реки Лихоборки в районе Отрадное , рядом с Алтуфьевским шоссе. Он простирается полосой до Владыкинского метромоста и очень популярен среди жителей близлежащих районов. Там есть несколько площадок с деревянными беседками-домиками, оборудованными лавками, столами и мангалами.

Тимирязевский парк

Пикниковые зоны в Тимирязевском парке оборудованы столами и скамейками. Мангалы нужно нести с собой. Сам же парк — это настоящий лес, место безлюдное, дикое и очаровательное. Есть интересная флора и множество уединенных мест. В парке несколько входов и выходов, самый удобный вход к пикниковой зоне — от улицы Пасечной.

Восток и юго-восток Москвы

Парк у Большого Перовского пруда

Парк на пересечении Перовской и Кусковской улиц заново благоустраивают. Здесь высадят новые деревья и разобьют газоны, сделают тропинки, пандусы и площадки для отдыха. Пикниковые точки пока на месте, но неизвестно, впишутся ли они в обновленный ландшафт.

Природно-исторический парк «Измайлово»

Измайловский лес в последние годы почистили и окультурили. Он славится старыми широколистными лесами — липовыми рощами и дубравами, прудами и тихими аллеями с лавочками и детскими площадкаи. Пикниковых точек в Измайлове 15. Они расположены в Терлецком лесопарке на углу улицы Металлургов и Терлецкого проезда, вдоль Главной аллеи на берегу Оленьего пруда, а также вдоль 16-й Парковой улицы (между Измайловским бульваром и Первомайской улицей) и вдоль улицы Чечулина. На всех пикниковых точках установлены мангалы и большие дубовые столы с лавочками.

Парк «Кузьминки»

В парке «Кузьминки» есть три пикниковых городка. К ним ведут указатели и информационные щиты. Оборудованы они длинными деревянными столами, прочными скамейками и лавочками, навесами. Рядом установлены убедительных размеров мангалы, контейнеры для сбора мусора, бочки для использованных углей.

С минувшего сезона есть услуга за деньги: можно и заказать на облюбованную полянку к определенному часу все необходимое: тенты, столы, стулья, мангал, шампуры.

Природно-исторический парк «Косинский»

В природно-историческом парке «Косинский» есть пикниковые зоны на окраине лесного массива на левом берегу реки Рудневки. Одна расположена ближе к деревне Руднево, вторая — к Лухмановской улице; еще одна пикниковая точка размещена на юго-западном берегу озера Белое. Пикниковые точки рассчитаны на большие компании и оборудованы лавками, мангалами и урнами. На берегу расположенных в парке красивейших озер ледникового происхождения тоже есть места для пикника. Правда, их всего три, а место популярное так что конкуренция в выходные довольно высока.

Юг и юго-запад Москвы

Дендропарк «Бирюлевский»

В усадьбе Царицыно, входящей в состав территории дендропарка, мест для пикников, конечно, нет. Не у самых дворцов же их делать! Но можно дойти до пикниковых площадок в глубине дендропарка. Там есть платные и бесплатные места, оборудованные для пикников: столик и лавки под крышей, мангалы. Бесплатных пикниковых площадок на весь парк всего 8, поэтому в выходные место надо занимать пораньше. В парке есть площадки для детей и вот-вот зацветет настоящая сакура.

Битцевский лес Мест, где можно делать шашлыки, в Битцевском лесу три. Они находятся на пересечении улиц Голубинской и Инессы Арманд. В качестве культурной программы в перке можно посмотреть Боярский дом, дворянскую усадьбу и курганы вятичей XI-XIII веков.

Если вы хотите в самый разгар выходных иметь гарантированно свободное место для пикника с шашлыком, лучше все же позаботиться об этом заранее: большинство удобных точек москвичи занимают уже с восьми часов утра!