СМИ Латинской Америки: горячий мир вместо холодной войны

Известный аналитик Серхио Беренштейн в статье «Горячий мир вместо холодной войны», опубликованной в аргентинской «Насьон» (20.04), утверждает, что после распада Советского Союза мир перестал быть биполярным. Россия в силу своего экономического положения не может в настоящее время претендовать на роль мировой державы. Сейчас есть только две страны: Соединенные Штаты Китай , которые, несмотря на идеологические и политические различия, могут на равных конкурировать друг с другом, но никак, не Россия.

Как отмечает Беренштейн, Россия — сырьевая страна, экономика которой сильно зависит от цены на углеводороды и конкурентоспособна только на рынке вооружений. Экономика США в шесть раз больше, чем в России, и является движущей инновационной силой в мире. По его мнению, неправильно говорить о начале новой холодной войны. Это никак не вписывается в сложившуюся систему многочисленных и взаимозависимых торговых отношений между странами в эпоху глобализации. Ни одна страна в мире не сможет выжить, полагаясь только на собственные силы и самоизоляцию.

Ираке, Украине и Аналитик считает, что люди Земли сейчас живут в обстановке «горячего мира». «Мы являемся свидетелями растущей напряженности между странами, когда в мире постоянно возникают локальные конфликты с применением ограниченной военной силы», — отмечает он и приводит в качестве примера конфликты в Афганистане Сирии . В каждом из этих конфликтов четко прослеживается противостояние Запада и России, но ни один из них не привел к крупномасштабной войне с участием ведущих мировых держав.

Чилийская «Терсера» (20.04) утверждает, что реальная власть на Кубе — в руках Алехандро Кастро Эспина, сына Рауля Кастро , несмотря на избрание председателем Государственного совета Кубы Мигеля Диаса-Канеля. 52-летний полковник Алехандро Кастро Эспин, специалист в области международных отношений, — фигура на Кубе достаточно влиятельная, однако он редко появляется на публике. Алехандро Кастро был в составе кубинского военного контингента во время Гражданской войны в Анголе , но в боевых действиях участия не принимал. Он потерял глаз в результате несчастного случая в Луанде . Впоследствии из-за этой травмы он получил в среде кубинских диссидентов прозвище «Одноглазый».

Как отмечает газета, Алехандро Кастро сыграл ключевую роль в нормализации отношений между США и островом Свободы в 2014 году. Он был во главе кубинской делегации, участвовавшей в переговорах, которые проходили в атмосфере строжайшей секретности в Канаде . Рауль Кастро поручил сыну и деликатную миссию по воссозданию былого союза с Россией. В первую очередь это касается сотрудничества в вопросах безопасности и обороны. На регулярной основе проводятся его встречи с секретарем Совета безопасности РФ генералом Николаем Патрушевым

В настоящее время Кастро Эспин возглавляет Совет национальной безопасности и обороны Кубы, которому подчиняются разведка и контрразведка вооруженных сил, а также министерство внутренних дел . У него репутация человека, располагающего досье с компроматом, которые способны утопить любого неугодного для него человека, отмечает издание.

Венесуэльская «Универсал» (20.04) сообщает, что ОПЕК и Россия обсудят перспективы сокращения нефтедобычи. Представители ОПЕК и стран, не входящих в организацию, обсудят в Саудовской Аравии продление договоренностей о сокращении добычи нефти после восстановления стабильности на нефтяных рынках, когда цена на нефть повысилась с 26 до 70 долларов за баррель. По итогам встречи ожидается декларация о дальнейших действиях стран — участниц сделки.

Как отмечает газета, глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что Россия в марте выполнила на 93,4% исполнение квоты в сделке ОПЕК+. Он считает, что — в зависимости от анализа рынка — в июне может быть рассмотрен вопрос о снижении квот по сокращению добычи нефти.

Издание напоминает, что в конце ноября прошлого года участники ОПЕК+ приняли решение продлить действие сделки о сокращении нефтедобычи до конца 2018 года. При этом в решении было отдельно указано, что параметры сделки могут быть пересмотрены в начале лета — по итогам анализа рынка.

Санкт-Петербурге. Аргентинская «Кларин» (20.04) в преддверии Чемпионата мира по футболу 2018 опубликовала путеводитель о том, что нужно знать перед поездкой в Россию. Как отмечает газета, русские обожают разговоры про культуру, поэтому до поездки издание рекомендуем аргентинцам хотя бы кратко ознакомиться с историей и культурой России. При этом русские — народ не всегда улыбчивый, но гостеприимный. Издание рекомендует аргентинским болельщикам посетить Кремль и Сандуновские бани, село Даргавс — город мертвых ( Северная Осетия-Алания ), музей Эрмитаж

Из русской кухни, по мнению «Насьон», стоит попробовать икру, борщ, водку и квас. Возможно, при попадании в холодный климат России возникнет желание попробовать всю ее разнообразную кухню, однако рекомендуется есть небольшими порциями. Первые три дня являются ключевыми для урегулирования новой диеты в условиях смены часовых поясов.

Путеводитель также содержит советы о том, как избежать проблем со здоровьем. Матчи будут разыгрываться в разных городах, с разными климатическими условиями. Температура может варьироваться от 10° до 30° C. К тому же, в такой огромной стране, как Россия, длительные перемещения между городами могут создавать определенные неудобства. В городах, где будут проходить матчи, разница во времени с Аргентиной составит примерно 6 часов. При джетлаге рекомендуется спать минимум 4 часа подряд, чтобы внутренние часы смогли подстроиться под новый часовой пояс.

Бразильская «Эштадау» (22.04) рассказывает, что министерство юстиции США совместно с европейскими следователями расследуют деятельность российских и венесуэльских госкорпораций, которые используют сеть посредников в налоговых гаванях с целью создания офшорных компаний и совершения миллионных переводов.

Документы, с которыми удалось ознакомиться «Эштадау», свидетельствуют о том, что Газпромбанк и венесуэльская PDVSA объединились при участии третьей компании Derwick Oil & Gas, зарегистрированной на Барбадосе . Издание утверждает, что в руководстве Derwick находятся два венесуэльца — Орландо Альварадо и Франциско Конвит Гурусеага, — которые выступают связующим звеном компании с Gazprombank Latin America Ventures, подразделением Газпромбанка, созданным для работы в Латинской Америке.

«Эштадау» направил письмо в Газпромбанк и Derwick с просьбой прокомментировать ситуацию, но ответа не получили.

В России считают, что в Венесуэле нет гуманитарного кризиса, пишет венесуэльское интернет-издание «Таль куаль» (20.04). Директор латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин заявил, что Вашингтон провоцирует ухудшение социально-экономического положения в Венесуэле, взяв курс на провоцирование хаоса и искусственного ухудшения социально-экономического положения этой страны.

По мнению дипломата, США провоцируют недостаток денежной массы, продовольственный кризис, недостаток медикаментов, и таким образом поощряют недовольство населения. «Такое поведение не является политикой ответственных государственных сил, ведь США пытаются решить свои международные задачи путем существенного ухудшения жизни простых венесуэльцев», — цитирует издание Щетинина.

Кубинская «Гранма» (24.04) пишет, что Сергей Лавров заявил о намерении ряда стран «развалить» Сирию. Об этом глава МИД России сообщил на полях заседания Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). По его словам, вопреки своим заявлениям покинуть Сирию на практике США активно обустраиваются на восточном берегу Евфрата и не собираются оттуда уходить. При этом Соединенные Штаты создают в Сирии местные органы власти, к чему их поощряет президент Франции Эммануэль Макрон , заявив недавно, что американская коалиция должна там оставаться до тех пор, пока не создадут в Сирии порядок, который устраивает западные страны.

«Гранма» обращает внимание на то, что министры иностранных дел стран — членов ШОС оценили ракетные удары США и их союзников по Сирии как подрыв процесса формирования «полицентричного и демократического миропорядка».

Иран и Россия отвергают новое соглашение по иранской ядерной программе, сообщает боливийская «Расон» (25.04). Президент Ирана Хасан Рухани выступил против нового соглашения по иранской ядерной программе, которое президент Франции Эммануэль Макрон обсудил с Дональдом Трампом . Президент Ирана не признает легитимность договоренностей США и Франции. По его мнению, прежде чем переделывать соглашение, которое заключили семь стран, сначала надо объяснить, как исполняются текущие договоренности, указывает газета.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль выступает за сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана, поскольку повторить «филигранную работу», проделанную при его подготовке, вряд ли возможно.

По мнению российской стороны, при обсуждении возможности новых договоренностей по иранской ядерной программе основным вопросом является позиция Ирана по СВПД.