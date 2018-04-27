Подмосковье представит инвестпотенциал региона на роуд‐шоу в Чехии

На конференции чиновники Московской области расскажут о поддержке инвесторов, инфраструктуре, которая существует в Подмосковье. Также предприниматели, ведущие свой бизнес в Подмосковье, поделятся своими историями успеха

После конференции представители правительства Московской области проведут индивидуальные встречи с представителями чешских компаний в формате B2B, G2B.