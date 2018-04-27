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Подмосковье представит инвестпотенциал региона на роуд‐шоу в Чехии
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Подмосковье представит инвестпотенциал региона на роуд‐шоу в Чехии 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
21 апреля в Министерстве промышленности и торговли Чехии состоится конференция «Московская область — комфортный российский регион для бизнеса. Возможности развития бизнеса чешских компаний». В рамках мероприятия подмосковная делегация расскажет об инвестиционном потенциале региона.
На конференции чиновники Московской области расскажут о поддержке инвесторов, инфраструктуре, которая существует в Подмосковье. Также предприниматели, ведущие свой бизнес в Подмосковье, поделятся своими историями успеха
После конференции представители правительства Московской области проведут индивидуальные встречи с представителями чешских компаний в формате B2B, G2B.
Ранее делегация Московской области презентовала инвествозможности Подмосковья на  роуд-шоу  во Франции.
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