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Чехия планирует вывести сотрудничество с Московской областью на более активный уровень
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Чехия планирует вывести сотрудничество с Московской областью на более активный уровень 

РИАМО 36 минут назад
Фото: РИАМО
Чешская Республика и Подмосковье должны более активно сотрудничать, сообщил в четверг на роуд-шоу Московской области в Праге директор департамента министерства промышленности и торговли Чехии Мартин Поспишил.
В пятницу в рамках роуд-шоу Московская область представляет свой инвестпотенциал чешским предпринимателям в Праге. В ходе презентации представители властей Подмосковья расскажут о мерах поддержки для инвесторов и о существующей на территории региона инфраструктуре, а также проведут индивидуальные встречи с представителями чешских компаний.
«Мы стали поддерживать сотрудничество с разными регионами России, в частности, с теми, где присутствуют серьезные интересы чешского бизнеса или где можно повысить присутствие чешского бизнеса. Есть уже рабочая группа по Московской области, которая работает не так интенсивно, как хотелось бы. Мы решили возобновить взаимные отношения, сотрудничество, перевести Московскую область из пассивного региона в более активный», — сказал Поспишил.
В свою очередь, торговый представитель Российской Федерации в Чешской Республике Сергей Ступарь отметил, что есть несколько вариантов активизировать сотрудничество.
«Для этого есть несколько возможностей — мы можем возобновить рабочую группу и в рамках этой рабочей группы наладить сотрудничество. У нас впереди крупнейшая машиностроительная выставка, мы надеемся, что Московская область полноценно сделает свой стенд и презентацию соответствующую», — подчеркнул Ступарь.
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