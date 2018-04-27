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Поставщик электроэнергии введет ограничения электроснабжения в Выборге за долги
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Поставщик электроэнергии введет ограничения электроснабжения в Выборге за долги 

Ivyborg.ru 1 час назад
По состоянию на 20 апреля задолженность ОАО «Управляющая компания по ЖКХ» за отпущенную электрическую энергию за период с августа 2017 года по март года составляет 32 858 665,73 руб.
ОАО «УК ЖКХ» является крупной организацией жилищно-коммунального комплекса на территории Выборгского района Ленинградской области.
На протяжении долгих месяцев ОАО «УК по ЖКХ» не исполняло надлежащим образом свои обязательства по оплате электрической энергии. ООО «РКС-энерго» принимало все необходимые меры для содействия управляющей компании в части погашения долга, в том числе готово было пойти навстречу по рассмотрению вопроса рассрочки оплаты образовавшейся задолженности. Неоднократные совещания с ООО «УК по ЖКХ» по погашению долгов не дали должного результата, со стороны потребителя не было представлено предложений по оплате задолженности, не нарушающих баланса интересов обеих сторон.
Также гарантирующий поставщик предоставлял ОАО «УК ЖКХ» время для выработки вариантов по урегулированию сложившейся ситуации, производил перенос планируемого введения ограничения с 13 апреля на более поздние сроки. Однако все эти действия не привели к положительной динамике в ситуации с долгами со стороны ОАО «УК ЖКХ»".
Причиной возникновения задолженности перед энергетиками представители управляющей компании называют неплатежи граждан. То есть, тем самым компания перекладывает ответственность за свои неплатежи ресурсоснабжающим организациям на плечи граждан.
ООО «РКС-энерго», не имея возможности и далее отпускать электроэнергию в долг, исчерпав все возможности договориться с ОАО «УК ЖКХ», соблюдая действующее законодательство, вынуждено ограничить энергоснабжение административных объектов компании. Соответствующее уведомление вручено 13.04.2018. При этом, население не пострадает, подача электроэнергии будет прекращена только на административные объекты управляющей компании — должника.
По словам генерального директора ООО «РКС-энерго» Александра Борошнина, — «ООО „РКС-энерго“, являясь гарантирующим поставщиком электроэнергии, закупает электроэнергию на оптовом рынке за собственные деньги на условиях 100%-й предоплаты, и в соответствии с действующими правилами не может иметь просроченную задолженность». «Многомиллионные долги — это критическая отметка расчетов не только для ООО „РКС-энерго“, но и для полноценной работы энергосистемы всего региона. Неплатежи вызывают цепную реакцию, т.к. их рост ставит под угрозу не только экономику энергосбытовых компаний, но и стабильность платежей на оптовый рынок и сетевым организациям. Именно поэтому „РКС-энерго“ приходится принимать достаточно жесткие меры в отношении предприятий-должников, направленные на сокращение дебиторской задолженности», — комментирует Борошнин.
Как ранее писал ivbg.ru, эта финансовая яма образуется во многом по вине недобросовестных УК и ТСЖ, которые регулярно не перечисляют деньги жильцов на счета РСО. Долг этих организаций перед «УК по ЖКХ», которая является ресурсоснабжающей организацией Выборгского района, по состоянию на март 2018 года составляет 209 млн рублей
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