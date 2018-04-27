Погоня за высокими урожаями может превратить Самарскую область в пустыню

Такой неутешительный прогноз делают ученые. Резко изменившийся климат, излишняя минерализация и нарушение севооборотов привели к деградации почв. Для восстановления плодородия есть инструменты как на короткую, так и на дальнюю перспективу. Их обсудили на областном семинаре. Сергей Павлов продолжит.

Синтетические удобрения и ГМО-семена, чрезмерная вспашка. За последние 20 лет в области почти исчезли черноземы с высоким содержанием гумуса. Земля в глобальном измерении стала субстратом, потребительское отношение диктует простые правила: внес семена, подправил химией, полил и все — урожай готов. Увы, такого не бывает. Сейчас весь мир ищет альтернативные пути развития земледелия, чтобы сохранить почвенное плодородие. Самарским аграриям также придется пересмотреть подходы: адаптироваться к изменившемуся климату (а он резко потеплел) и найти новые агротехнологии

На семинаре — почти две сотни сельхозпроизводителей области и представители ученого сообщества. Специальный гость — ученый с мировым именем Борис Боинчан, делится практиками восстановления плодородия в разных странах. Концепция органического земледелия заключается в том, чтобы кормить не растения, а почву, повышая ее иммунитет, улучшая микрофлору. Примеры такого подхода в области уже не единичны.

"Здесь уже бурлит мысль, есть инициатива, скажу прямо, я и учился одновременно у ваших специалистов, поэтому мне отрадно, что у вас есть грамотные и подготовленные профессионалы”, — поделился профессор.

Инициативы и практики с мест поддержаны правительством региона. Сейчас разрабатывается программа поддержки восстановления плодородия почв.

”Увеличить количество внесения органического вещества — там, где есть животноводство, там, где оно отсутствует — предполагается субсидировать посев сидеральных культур, агрохимическое обследование с дальнейшим выполнением плана применения удобрений”, — рассказывает Сергей Ершов , замминистра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области

Вместе с изменением климата и агротехнологий аграриям предстоит изменить и собственное сознание. Для того чтобы услышать природу и оживить почву, время пока есть.