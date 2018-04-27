Заводы, уголь, порты: экономика края работает на благо страны

Базовыми отраслями, дающими 80% ВРП Приморскому краю , являются промышленное производство, строительство, оптовая и розничная торговля, транспорт и связь, сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, рыболовство, рыбоводство.

Перспективные направления, соответствующие стратегии развития края: транспортировка и глубокая переработка углеводородного сырья, транспортно-логистический комплекс, высокотехнологичные производства с высокой производительность труда, сельское хозяйство, рыбопереработка и марикультура, туризм.

Наиболее развитой частью экономики Приморья является промышленный комплекс. Он даёт почти треть валового регионального продукта. Здесь сосредоточено 30% основных производственных фондов и 27% трудоспособного населения края, занятого в экономике. На заре истории Приморского края большой вклад в его экономику внесли следующие предприятия.

Со дня основания 14 (26 по новому стилю) октября 1887 года до перевода в 1918 году под управление железнодорожного ведомства Дальзавод имел статус «нового» Адмиралтейства в составе Владивостокского Военного порта. Предприятие располагалось в восточной части бухты Золотой Рог. Создан, как главная ремонтная база Российского Флота на Тихом океане.

В годы первых пятилеток Дальзавод принимал активное участие в создании и становлении Тихоокеанского флота СССР. С началом Великой Отечественной войны Дальзавод в кратчайшие сроки перевел производство на работу в условиях военного времени, продолжал сборку и ремонт подводных лодок, обеспечивал техническую и боевую готовность кораблей Тихоокеанского флота.

В мирное время — Дальзавод ведущее на Дальнем Востоке и одно из крупнейших судоремонтных предприятий страны, выполняющее работы по ремонту переоборудованию и модернизации кораблей ТОФ и судов гражданского флота.

18 марта 1943 года на базе всех угледобывающих предприятий Приморья создано одно из ведущих угледобывающих объединений Дальнего Востока — «Приморскуголь». В его составе находятся разрезоуправление «Новошахтинское» и производственная единица «Артемовское Ремонтно-Монтажное Управление». С 2009 года ООО «Приморскуголь» находится в Федеральном Реестре «Всероссийская книга почёта».

Владивостокский морской рыбный порт

26 ноября 1937 года Постановлением СНК РСФСР организован Владивостокский морской рыбный порт 1 разряда с расположением на мысе Чуркин в границах 48-51 причалов, принадлежавших ранее торговому порту.

20 марта 1938 года назначается и первый начальник рыбного порта: единственная тогда женщина — капитан дальнего плавания Анна Ивановна Щетинина

Фактически началом работы порта считается июль 1938 года, когда первым большим судном, ставшим на разгрузку в порт, стал пароход «Большой Шантар».

8 июня 1941 года порт впервые за время своего существования справился с плановым заданием полугода. Но война нарушила все планы. В первые месяцы Великой Отечественной войны около 80% грузчиков, конвеерщиков, механизаторов ушли на фронт, всего за четыре года войны было мобилизовано почти 400 человек, многие из них не вернулись в родной город. Оставшиеся в порту трудились с удвоенной энергией. Работавшие в порту женщины создали две штатные бригады грузчиц и общественную бригаду.

В 1946 году за успешное выполнение правительственных заданий в годы войны порту было присуждено и вручено на вечное хранение Красное Знамя Государственного Комитета обороны.

Сегодня ОАО «Владморрыбпорт» является одним из крупнейших портов Дальневосточного бассейна.

Владивостокский морской торговый порт

С первых дней своего рождения порт играл огромную роль в освоении дальневосточных окраин России . Во Владивостокском порту положено начало Великого Сибирского пути — Транссибирской магистрали…

Производственная база, заложенная ещё в царской России, позволила порту бесперебойно функционировать на протяжении долгих лет после Октябрьской революции 1917 года и установления в стране Советской власти.

В 1941-1945 годы портовики сражались на фронтах и ковали победу в тылу. В годы войны, когда противник блокировал Балтийское и Черное моря, во Владивосток по ленд-лизу из портов Тихоокеанского побережья США доставлялось вооружение, продукты питания, техника, медикаменты. Потом груз отправлялся по Транссибу на фронт. 10 миллионов тонн — таков общий грузопоток, прошедший через причалы Владивостокского морского торгового порта в годы Великой Отечественной. В победоносный 1945 год порт был признан всесоюзным лидером скоростной обработки судов.

Первые послевоенные годы — подъём экономики Дальнего Востока. Во Владивостоке оживают старые предприятия, появляются новые. В этих условиях приобретают особую значимость местные грузовые перевозки. Грузооборот Владивостокского торгового порта в это время рос за счет каботажа. В 1950 году его объём по сравнению с предыдущим годом увеличился в семь раз.

Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. Н. И. Сазыкина

История предприятия началась в 1936 году, с основания авиаремонтного завода № 116. В 1939 году открыты основные мощности предприятия. С конца 1940 года началось производство учебно-тренировочных самолётов УТ-2. С 1948 года освоен выпуск самолета Як-18 и его модификаций. Эти машины являлись основными самолетами для обучения летчиков ВВС и аэроклубов.

Сегодня компания выпускает первый в мире одноместный боевой вертолёт Ка-50 «Черная акула», он принят на вооружение Российской Армии; гражданский вертолёт Ка-62.

Рельсы и шпалы

Построенная в 1891-1897 годах Уссурийская железная дорога стала предшественником Дальневосточной дороги.

В 1939 году из состава Дальневосточной железной дороги вышла Приморская. В 1940 году в связи с окончанием строительства железной дороги Комсомольск — Волочаевка приказом НКПС СССР № 1063 от 5 августа 1940 года этот участок присоединили к Дальневосточной железной дороге.

ЦИФРЫ

На Приморье приходится 44% оборота малых предприятий Дальневосточного федерального округа. Малый и средний бизнес Приморья сегодня — 101 902 субъекта, из них 54 269 индивидуальных предпринимателей. Их вклад в ВРП края составляет более 40%, в то время как в среднем по России — 20%. В данной сфере работают более 263 тысяч человек — 26,7% населения, занятого в экономике края. Оборот малых и средних предприятий составляет более 950 миллиардов рублей или 63,2% общего оборота всех организаций Приморья.