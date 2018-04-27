Ирина Кудрявцева покинула пост замглавы нижегородской администрации

Ирина Кудрявцева подала заявление об увольнении с должности заместителя главы администрации Нижнего Новгорода по собственному желанию с 26 апреля, сообщили «ФедералПресс» в пятницу в пресс-службе городской администрации.

Ирина Кудрявцева работала в статусе исполняющей обязанности, а затем в должности заместителя главы администрации Нижнего Новгорода с февраля 2016 года. В курируемый ею блок входили департамент финансов и департамент экономического развития, предпринимательства и закупок.

Напомним, что ранее глава Нижнего Новгорода Владимир Панов , представляя новую структуру городской администрации, сообщил о предстоящем уходе одного из заместителей по обстоятельствам, не связанным с профессиональной деятельностью.

Справка:

Кудрявцева Ирина Вячеславовна родилась 22 апреля 1970 года. В 1992 году окончила Горьковский государственный университет имени Н. И. Лобачевского по специальности «Химия», присуждена квалификация химика, преподавателя. В 1994 году окончила факультет переподготовки Волго-Вятского кадрового центра по специальности «Финансы и кредит», присуждена квалификация экономиста.

В 1998 году окончила в Академии народного хозяйства при правительстве РФ полный курс обучения по программе Российско-немецкой высшей школы управления «Современный руководитель коммерческого банка», присуждена квалификация «Магистр управления».

С июня 1992 по декабрь 1995 года работала специалистом, начальником кредитного отдела в коммерческих банках Нижнего Новгорода. С декабря 1995 года перешла на работу в Сбербанк РФ , где занимала должности директора управления кредитования, заместителя председателя правления, председателя Волго-Вятского банка Сбербанка РФ. С августа 2012 года по февраль 2016 года являлась заместителем председателя Волго-Вятского банка ОАО «Сбербанк России».

С 4 февраля 2016 года назначена и. о. заместителя главы администрации Нижнего Новгорода. С 20 апреля 2016 года утверждена в должности.