В Саратове пройдет фестиваль #Пешком

Саратове 28 апреля на улице Волжская (от ул. Радищева до ул. Соборная) с 14:00 до 17:00 состоится весенний фестиваль #Пешком, сообщает «Городской молодёжный центр».

В зоне хенд-мейда несколько десятков саратовских мастеров презентуют свои оригинальные поделки, сувенирное мыло, интерьерные куклы и мягкие игрушки, часы из виниловых пластинок и детскую одежду ручной работы. Для детей пройдут мастер классы по плетению украшений из бисера. Юные участники фестиваля изготовят шоколадные пазлы.

На спортивной площадке фестиваля клуб «Витязь» проведёт открытую тренировку по боксу, саратовцы смогут обучиться азам контактного вида спорта в спарринге с профессионалами.

Организаторами будут предложены показательные выступления по воркауту. Жители и гости города смогут проверить свою физическую форму, сдав нормы комплекса «Готов к труду и обороне» и получить подтверждающий сертификат.

Кроме того, в рамках данного фестиваля состоится финал фестиваля-конкурса творчества работающей молодёжи «Молодость». Более двух десятков молодых саратовцев, работающих в организациях различных отраслей и форм собственности, продемонстрируют своё творчество в различных номинациях.