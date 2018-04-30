В центре Екатеринбурга перекрыли улицы из-за крестного хода, посвящённого царской семье 

В Екатеринбурге стартовал крестный ход в память о прибытии в город императорской семьи Романовых в 1918 году. Колонна начала свой путь в семь часов утра от железнодорожной станции Шарташ до Храма-Памятника на Крови. Шествие началось с молебна у Памятного креста. Затем верующие направились по улице Куйбышева в сторону Восточной. Из-за мероприятия в городе перекрыли ряд улиц.
Маршрут Крестного хода выстроен так: железнодорожная станция Шарташ — улица Куйбышева — улица Восточная, храм иконы Божией Матери «Порт-Артурская» — улица Челюскинцев — железнодорожный вокзал, храм иконы Божией Матери «Державная» — улица Свердлова — улица Карла Либкнехта — Храм-Памятник на Крови.
По завершении крестного хода в Храме-на-Крови состоится литургия. Всем участникам шествия приготовили в подарок императорскую ленточку и буклет о местах, хранящих память о прибытии Николая II и его семьи в Екатеринбург.