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В память о семье Романовых в Екатеринбурге пройдут два крестных хода
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В память о семье Романовых в Екатеринбурге пройдут два крестных хода 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
В Екатеринбурге 30 апреля епархия проведет крестный ход в память о прибытии в город императорской семьи. Колонна верующих пройдет от железнодорожной станции Шарташ до Храма-Памятника на Крови. Шествие начнётся в 7:00.
«Крестный ход пройдет по улицам Куйбышева и Восточной — с остановкой на пересечении улиц Восточной и Шевченко у храма в честь Богородичной иконы «Порт-Артурская», — уточнили в пресс-службе епархии. — Затем колонна по улице Челюскинцев прошествует к старому екатеринбургскому железнодорожному вокзалу, где расположен храм в честь иконы Божией Матери «Державная». Далее крестный ход проследует по улицам Свердлова и Карла Либкнехта и завершится у Храма-на-Крови».
Все участники шествия получат императорскую ленточку и буклет о местах, хранящих память о прибытии Николая II в Екатеринбург.
Организация «Мемориал Романовых» проведёт своё шествие по другому маршруту, который здесь считают исторически верным. Этот крестный ход начнётся в 13:30 от улицы Вишнёвой, 22а и завершится на месте исторических контуров расстрельной комнаты дома Ипатьева.
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