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В Екатеринбурге в день 100-летия прибытия царской семьи прошел крестный ход
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В Екатеринбурге в день 100-летия прибытия царской семьи прошел крестный ход 

ТАСС 28 минут назад
Фото: ЕАН
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 апреля. /ТАСС/. Более 1,5 тыс. человек прошли крестным ходом в день 100-летия прибытия последнего российского императора Николая II и членов его семьи из Тобольска в Екатеринбург, сообщили ТАСС в пресс— службе Екатеринбургской епархии.
"В областном центре по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла состоялся крестный ход. Участниками молитвенного шествия стали более 1,5 тыс. человек. Все они получили императорскую ленточку", — сказали в пресс-службе.
Шествие началось в 07:00 утра по местному времени (05:00 мск) от поклонного креста в районе станции Шарташ и завершилось в 12:00 (10:00 мск) у Храма-на-Крови, где Царственные страстотерпцы провели последние дни своей жизни.
30 апреля (по новому стилю) 1918 года в город из тобольской ссылки был привезен на поезде под арестом император Николай II с императрицей Александрой Федоровной и великой княжной Марией.
Николай II, отрекшийся от престола 2 марта 1917 года, и его семья были расстреляны в ночь с 16 на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге по постановлению Уральского совета рабочих и крестьянских депутатов. В 2000 году Русская православная церковь причислила Николая II, императрицу Александру Федоровну, цесаревича Алексея, великих княжон Ольгу, Татьяну, Марию и Анастасию к лику святых как принявших мученическую кончину.
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