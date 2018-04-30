В Екатеринбурге в день 100-летия прибытия царской семьи прошел крестный ход

ЕКАТЕРИНБУРГ , 30 апреля. / ТАСС /. Более 1,5 тыс. человек прошли крестным ходом в день 100-летия прибытия последнего российского императора Николая II и членов его семьи из Тобольска в Екатеринбург, сообщили ТАСС в пресс— службе Екатеринбургской епархии.

"В областном центре по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла состоялся крестный ход. Участниками молитвенного шествия стали более 1,5 тыс. человек. Все они получили императорскую ленточку", — сказали в пресс-службе.

Шествие началось в 07:00 утра по местному времени (05:00 мск) от поклонного креста в районе станции Шарташ и завершилось в 12:00 (10:00 мск) у Храма-на-Крови, где Царственные страстотерпцы провели последние дни своей жизни.

30 апреля (по новому стилю) 1918 года в город из тобольской ссылки был привезен на поезде под арестом император Николай II с императрицей Александрой Федоровной и великой княжной Марией.