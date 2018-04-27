Ставропольские парковки станут бесплатными на майские праздники

Городские парковки будут работать бесплатно 1 и 9 мая, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе администрации Ставрополя

Глава города Андрей Джатдоев отметил, что горожане, желающие поучаствовать в гуляниях, не должны испытывать неудобств с парковкой автомобилей. Для этого он поручил сделать все городские платные парковки бесплатными на два дня, 1 и 9 мая.

В администрации города считают, что тысячи горожан захотят посетить церемонию запуска фонтанов и парад Победы на главной площади. Для их комфорта город предоставит 2 152 машиноместа на 46 муниципальных парковках.