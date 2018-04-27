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Ставропольские парковки станут бесплатными на майские праздники
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Ставропольские парковки станут бесплатными на майские праздники 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Городские парковки будут работать бесплатно 1 и 9 мая, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе администрации Ставрополя.
Глава города Андрей Джатдоев отметил, что горожане, желающие поучаствовать в гуляниях, не должны испытывать неудобств с парковкой автомобилей. Для этого он поручил сделать все городские платные парковки бесплатными на два дня, 1 и 9 мая.
В администрации города считают, что тысячи горожан захотят посетить церемонию запуска фонтанов и парад Победы на главной площади. Для их комфорта город предоставит 2 152 машиноместа на 46 муниципальных парковках.
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