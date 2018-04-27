Узнай ВИЧ-статус. В Ноябрьске построили маршрут безопасности для дальнобойщиков

В Ноябрьске прошла выездная акция «Маршрут безопасности», направленная на профилактику ВИЧ-инфекции среди водителей-дальнобойщиков.

На территории Карамовского поста организовали мобильный пункт тестирования, где совместными усилиями специалистов Ямальского СПИД-центра и сотрудников дорожно-патрульной службы к акции удалось привлечь более 50 человек, 27 водителей прошли экспресс-тестирование и узнали свой ВИЧ-статус.

Доктор Айболит вместе с волонтерами группы «Вектор» активно информировали всех участников дорожного движения о проведении акции, распространяли полиграфическую продукцию по профилактике ВИЧ/СПИД и приглашали пройти бесплатное обследование на ВИЧ. Водители также могли проконсультироваться у специалистов центра по вопросам ВИЧ/СПИД и получить ответы на интересующие вопросы. Многие сделали на память фото с доктором.

«Я был приятно удивлен, когда увидел на дороге доктора Айболита. Так как я никогда не сдавал тест на ВИЧ-инфекцию, мне стало интересно принять участие в данной акции. У водителей есть прекрасная возможность пройти обследование — быстро и эффективно. Многие попросту не доходят до медицинских учреждений, чтобы проверить свое здоровье, а благодаря таким мероприятиям можно позаботиться о своем здоровье даже находясь в дороге» — отметил участник акции.

«Сегодня основным направлением профилактики ВИЧ-инфекции является широкое проведение санитарно-просветительной работы среди населения всех возрастных групп, так как именно первичная профилактика является одним из основных методов воздействия на снижение распространения ВИЧ-инфекции. Проведение подобных мероприятий с привлечением специалистов организовываются с целью выработки у людей соответствующей культуры поведения для предупреждения опасного поведения и предотвращения заражения ВИЧ-инфекцией», — сообщил начальник отдела медицинской профилактики СПИД-центра Вячеслав Кузьминов.

На Ямале с начала регистрации выявили более 3 тысяч ВИЧ-инфицированных, среди которых более 500 человек в Ноябрьске. Как сообщили в окружном СПИД-центре, с начала года зарегистрировали 53 новых случая ВИЧ по округу и 14 по городу.