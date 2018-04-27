Сумасшедшая распродажа и майские подарки: обзор лучших скидок в Птз

Подборка самых привлекательных торговых предложений ближайшей недели. Впереди четырехдневный праздничный уик-энд — времени хватит и на отдых, и на шопинг. Тем более магазины радуют скидками и распродажами. 27 апреля с 10:00 до 22:00 в ТРК Лотос Plaza пройдет день сумасшедших распродаж: вас ждут скидки до 80%. Только 27 апреля в Ленте скидка -35% на детское пюре и -30% на шоколадные плитки при покупке от трех штук, а 27-28 апреля скидка -40% на все товары для сада, пикника и активного отдыха.

Лето через месяц и если вы до сих пор не начали к нему готовиться, откладывать больше некуда: к тому же Фитнес Империя каждый день до 30 апреля делает скидки на абонементы в зал. Подвох в том, что раз за разом скидка уменьшается — не упустите!

Concept Club еще три дня проводит межсезонную распродажу со скидками -50%. В Incity в ТРЦ «Тетрис», выбрав 4 вещи, вы заплатите только за 2. А магазин спортивной одежды и обуви Asics в ТРК «Лотос Plaza» только 27 апреля устраивает акцию «1+1=3».

Только до 2 мая Media Markt проводит акцию «Кража, а не распродажа» и делает скидку -30% на тысячи товаров из всех категорий техники. А Ортопедический салон №1 (ул. Правды, 3) весь май делает скидку -20% на ортопедию и оптику в честь своего дня рождения.

До 27 мая в сети магазинов Буквоед проходит фестиваль «Книги мира». За две и более книги в чеке вы получаете подарочные сертификаты. За две книги в чеке — сертификат на 200 рублей, и так с шагом в сто рублей за каждую следующую книгу в чеке — до сертификата на 500 рублей за пять и более книг в чеке. Также вы становитесь участниками акции «Книжные выборы», главный приз в которой — поездка на родину любимого автора. Подробности по ссылке.

А после шопинга можно заглянуть на большой субботник — 28 апреля в 16:00 у ТРК Лотос Plaza (от церкви Святого Пантелеймона до «Университетского городка»).