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На Оби появились полицейские катера с мигалками
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На Оби появились полицейские катера с мигалками 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Речная полиция Новосибирской области спустила на воду катера — полицейские начали сезон речной навигации.
«Всего по водной территории Новосибирска и Бердска будут работать 6 катеров, на весь период навигации. Навигацию открыли сейчас, потому что с 28 [апреля] официально открывается навигация на Оби. В первую очередь катера будут обеспечивать безопасность движения транспорта. Кроме того, скоро будет нерест рыбы и запрет на рыбную ловлю», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе управление на транспорте МВД России по СФО.
В начале апреля новосибирский речфлот объявил о начале навигации по реке Обь — первые теплоходы с пассажирами отправятся от Речного вокзала до Седовой Заимки в конце апреля.
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