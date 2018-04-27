Какой корм — такая и рыба

Затеял я на своём приусадебном участке строительство маленькой домашней рыбной фермы. Отнюдь не для бизнеса затеял, а для удовлетворения, так сказать, собственных нужд в свежей и качественной рыбе. Рыба магазинная, что поставляется из рыбоводческих хозяйств, мне решительно не нравится. Жирная, водянистая, без вкуса и запаха, каким, словом, бывает по-быстрому и чем попало выкормленный бройлер. Поэтому лучше, конечно, иметь рыбу со своего «огорода».

Однако прежде чем завозить на свой «огород» карповый посадочный материал, я решил озаботиться вопросами кормовой базы. Ну надо же будущей рыбе чем-то на моей маленькой домашней рыбной ферме питаться!

Тщательное изучение этого вопроса в течение почти месяца немало меня озадачило. В нашей стране по части рыбных кормов, предназначенных для карповых, есть две данности. Либо это дешёвая и сомнительная по качеству продукция, либо хоть и качественная, но очень дорогая.

Разница этих данностей вполне позволяет себя почувствовать: 25 рублей за кило или 800 рублей за столько же. В первом случае — это комбикорма, применяемые повсеместно для карпов, о вкусовых качествах которых я уже упомянул. То есть какие корма, такая и рыба.

Второй случай — тоже комбикормовый, но со специфической сферой применения: побаловать им декоративных каких-нибудь золотых рыбок, которые в количестве нескольких штук способны разве что радовать глаз дачника в его приусадебном болотце. Качество этого корма трудно поставить под сомнение (по сравнению с тем, который за 25 рублей). Он сплошь заграничный и брендовый, зачастую не просто гранулированный, а ещё и экструдированный, то есть прошедший антипатогенную обработку.

Вы станете в водоёме с замкнутым водооборотом выращивать карпа, предназначенного на убой, кормом по 800 рублей за кило, тогда как килограмм пусть отвратительного по вкусу карпа стоит 180 рублей? Тут очень простая арифметика. Килограммовому карпу, чтобы он хотя бы не склеил ласты (про рост говорить не будем), нужно давать в день минимум 100 граммов пищи. То есть месяц его содержания на 800-рублёвом корме обойдётся в 2400 рублей. Как вам килограмм карпа за цену двух хороших осетров?

Буквально перерыв носом географию России в поисках золотой середины (по стоимости) более или менее приемлемых карповых кормов, я, конечно, кое-что нашёл, сделав для себя ряд открытий.

Открытие первое: импортозамещение пока почти не коснулось производства отечественных рыбных комбикормов. Мы застряли на рецептурах советских времён, принципиально, может, и неплохих, но сомнительных с точки зрения их соответствия производимому нынче «продукту». Что бы там ни говорили бизнесмены от комбикормов, трудно поверить, что заведомо недешёвые компоненты, к которым следует прибавить производственные накрутки и маржу всех причастных к этой кормушке, в готовом виде, да и ещё и в розницу, могут стоить в 30 раз меньше иностранных аналогов. Здесь явно что-то не так, да и качество выращенной на этом комбикорме рыбы красноречивее любых подозрений.

Открытие второе: иностранные технологии производства кормов к нам-таки прорвались — не совсем по аналогии собираемых в России «мерседесов» или «тойот», но что-то вроде этого. То есть заводы вроде как наши, но линии, технологии и сырьё — вроде как их. «Вроде как» — потому что в этом деле много не прояснённых моментов, тем более что таких якобы иностранных производств по всей стране от силы три или четыре. Те, что, может, и заслуживают доверия, ориентированы на форелевые и осетровые корма (поэтому, в частности, и заслуживают). Но их продукция не для рядового рыбовода. До Калининграда или Питера всей остальной России добираться сложновато, чтобы прикупить там пару-тройку мешков комбикорма. Да и продадут ли столько — большой вопрос, учитывая обилие покупателей, берущих комбикорм вагонами.

Ближайший к московскому региону якобы иностранный производитель — в соседней области, куда я навострил лыжи. И было отчего. Например, мешок нужного мне комбикорма (25 кг) в магазинчике при заводе стоит 1500 рублей. Точно такой же мешок у московских интернет-торгашей тянет уже на шесть тысяч. Лыжи мои притормозили, когда выяснилось, что покупка такого мешка возможна только в том случае, «если есть наличие остатков на складе». А вот вагон — пожалуйста! Но что мне делать с вагоном в моём мелком хозяйстве при ограниченном сроке хранения комбикормов?

Ещё больше мои лыжи притормозили, когда я обнаружил на московском Птичьем рынке комбикорм в фирменной упаковке этого якобы иностранца, но без лейблов и заводской маркировки по цене 2700 рублей за мешок. «Чей, — спрашиваю торгаша, — корм?» — «Российский». — «Понятно, что не африканский. Кем произведён?» Торгаш пожал плечами, сообразив, что я уже не его покупатель.

Мелкие рыбоводы, вроде меня, надо мной посмеялись, когда я обрисовал им ситуацию с рыбными комбикормами в нашем Отечестве. «Корм для рыбы нужно готовить самому, — отсмеявшись, сказали они. — Другого варианта у нас просто не существует!»